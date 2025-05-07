Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Başkan Ali Koç açıklama yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon sarı-lacivertli takım ile devam edip etmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho ile devam etmek istediğini söyledi.

Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho ile görüşmediğini belirten Ali Koç, "Herhalde taraftarın gözünde Jose Mourinho'nun kredisi daha yüksek. Derbiden sonra Mourinho ile görüşmedik. Bu akşam buluşacaktık ama program olduğu için buluşamadık." dedi.

"SÜREKLİ ARAR, KONUŞURUZ"

Portekizli teknik direktörle sık sık konuştuğunu belirten Koç, "Jose Mourinho ve İsmail Kartal ile çok iyi anlaştım diyebilirim. Sürekli arar, konuşuruz. Bugün insanlar 'Bunlar gidici' diye pozisyon alıyor! Tanıdığımız insanlar." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün menfaatleri için Portekizli teknik direktörle devam etmesi gerektiğini belirten Koç, "İstikrar açısından Jose Mourinho ile devam etmek istiyoruz. Başkan olarak anlatıyorum, başka hoca yazılıyor! Fenerbahçe menfaatleri için Jose Mourinho'nun devam etmesini daha doğru buluyorum." dedi.

"36 MİLYON EURO TEKLİF ALDI"

Konuşmasında Jose Mourinho'nun devre arasında teklif aldığını da belirten Ali Koç, "Jose Mourinho, devre arası 1 yıl için 36 milyon euroluk teklif aldı. Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan." sözlerini sarf etti.

Jose Mourinho'nun takımdan ayrılmak istemesi durumunda sözleşmeye bağlı kalınacağını aktaran Ali Koç, "Tango iki kişi ile yapılır, Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi gerekir şeyler var sözleşmede. Hoca ile ayrı bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, karımı, çocuğumu tanıyor, sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesini tanıyamadı, henüz gelmediler. Biz hala beraberiz, ondan farklı bir şey gelirse bakarız." açıklamalarını yaptı.