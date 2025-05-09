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Hem puan hem para kazandırıyor! Osimhen'den 35,6 milyon TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hem puan hem para kazandırıyor! Osimhen&#039;den 35,6 milyon TL
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın sezon başında kiraladığı Victor Osimhen, attığı kritik gollerle sarı-kırmızılı ekibe 35,6 milyon TL'lik performans geliri sağladı.

Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, attığı gollerle takımına hem puan kazandırıyor, hem de para…

Hem puan hem para kazandırıyor! Osimhen'den 35,6 milyon TL - 1. Resim

Nijeryalı yıldız, 2024-2025 sezonunda galibiyet ve beraberlik getiren golleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Galatasaray’a 35,6 milyon TL kazandırdı.

Hem puan hem para kazandırıyor! Osimhen'den 35,6 milyon TL - 2. Resim

Bu rakam, Galatasaray’ın kazandığı 136,13 milyon TL’lik performans gelirinin yaklaşık yüzde 26’sını oluşturuyor. 

Hem puan hem para kazandırıyor! Osimhen'den 35,6 milyon TL - 3. Resim

GOMİS'TEN OSİMHEN'E: AFRİKA'NIN GURURU

Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, FlashScore’a önemli açıklamalarda bulundu. Senegal asıllı Fransız yıldız, Victor Osimhen için “Örnek bir performans sergiliyor, onunla gurur duyuyorum. Umarım bizi şampiyonluğa ulaştırır. O bütün Afrika’nın gururu” ifadelerini kulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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