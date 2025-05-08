Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor! Kulüp transfer için harekete geçti

Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'da forma giyen Henry Onyekuru, Süper Lig ekibi Kocaelispor'un radarına girdi. Yeşil-siyahlılar, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Galatasaray ve Adana Demirspor'da sergilediği performansla tanınan Henry Onyekuru'nun yeniden Süper Lig'e dönebileceği iddia edildi. Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Kocaelispor'un devreye girdiği öğrenildi.

KOCAELİSPOR İDDİALI BİR KADRO KURMAK İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre, bu sezon Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Yeşil-siyahlılar, Onyekuru transferini bitirerek hücum hattını güçlendirmek istiyor.

EYÜPSPOR DA DEVREDE

Henry Onyekuru'ya sadece Kocaelispor'un değil, Süper Lig'den Eyüpspor'un da talip olduğu belirtildi. Ancak Nijeryalı yıldızın Kocaelispor'da forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

SEZON SONU SERBEST KALIYOR

Al Fayha ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onyekuru, transferde boşa çıkacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Onyekuru'nun Türkiye'ye dönmeye istekli olduğu da gelen bilgiler arasında.

Aspire Akademisi'nde futbola başlayan Henry Onyekuru, ardından Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray, Monaco, Olimpiakos ve Adana Demirspor'da forma giydi.