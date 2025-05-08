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Galatasaray'dan ilk temas! Mertens yerine Bernardo Silva

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan ilk temas! Mertens yerine Bernardo Silva
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin gözden çıkardığı yıldız oyuncu Bernardo Silva için temaslara başladı.

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, yeni sezonda Avrupa'da da iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, transferde gözünü yıldızlara dikti.

Galatasaray'dan ilk temas! Mertens yerine Bernardo Silva - 1. Resim

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray, Manchester City'nin gelecek sezon planlamasında yer almayan Portekizli yıldız Bernardo Silva için harekete geçti. 30 yaşındaki oyuncunun bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, İngiliz ekibin oyuncuyu satış listesine koyduğu öne sürüldü.

Galatasaray'dan ilk temas! Mertens yerine Bernardo Silva - 2. Resim

MERTENS'İN YERİNE BERNARDO

Galatasaray'ın sezon sonunda veda etmeye hazırlandığı Dries Mertens'in yerini doldurmak için Bernardo Silva'yı düşündüğü belirtilirken, sarı-kırmızılıların oyuncuyla menajerler aracılığıyla temas kurduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'dan ilk temas! Mertens yerine Bernardo Silva - 3. Resim

Yıldız oyuncuyla Portekiz devi Benfica da ilgileniyor. Ancak haberde, Benfica'nın Silva'nın talep ettiği maaş seviyesini karşılamasının zor olduğu da vurgulandı.

Galatasaray'dan ilk temas! Mertens yerine Bernardo Silva - 4. Resim

Yıldız futbolcu, Machester City formasıyla bu sezon 45 maça çıkarken, 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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