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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu.

Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 10 Mayıs Cumartesi, 11 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftada oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasında ise Burak Pakkan görev yapacak.

hakem
Atilla Karaoğlan

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 Mayıs Cumartesi

16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Mayıs Pazar

16.00 Sivasspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Mayıs Pazartesi

20.00 Kayserispor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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