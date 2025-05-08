Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek
Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu.
Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 10 Mayıs Cumartesi, 11 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftada oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasında ise Burak Pakkan görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
10 Mayıs Cumartesi
16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Mayıs Pazar
16.00 Sivasspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Antalyaspor: Arda Kardeşler