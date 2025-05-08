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Şampiyonlar Ligi final kutlamalarına gölge düştü! PSG taraftarlarından taşkınlık

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain, 1-0'ın rövanşında evinde İngiliz temsilcisi Arsenal'i 2-1 yenerek adını finale yazdırdı ve Inter'in rakibi oldu. Maç sonunda Paris sokakları kutlamalara sahne olurken, bazı taraftarlar ise taşkınlık çıkararak dükkanlara zarar verdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Yarı final rövanş maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes'te Arsenal'ı konuk etti.

PSG, 27. dakikada Fabian Ruiz'in attığı enfes golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. PSG, mücadelenin 69. dakikasında Vitinha ile penaltı atışından yararlanamazken, 72. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle skoru 2-0 yaptı.

Şampiyonlar Ligi final kutlamalarına gölge düştü! PSG taraftarlarından taşkınlık - 1. Resim

PSG, INTER'İN RAKİBİ OLDU

Konuk takım, 76. dakikada Bukayo Saka'nın kaydettiği golle durumu 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve PSG, ilk maçta 1-0 yendiği rakibini rövanşta da 2-1'lik skorla devirerek adını finale yazdırdı ve İtalya temsilcisi Inter'in rakibi oldu.

Şampiyonlar Ligi final kutlamalarına gölge düştü! PSG taraftarlarından taşkınlık - 2. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

PSG ile Inter'i karşı karşıya getirecek final mücadelesi, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi final kutlamalarına gölge düştü! PSG taraftarlarından taşkınlık - 3. Resim

MAÇ SONUNDA PARİS SOKAKLARI KARIŞTI

Finale yükselen PSG takımının taraftarları, maç sonu sevinç gösterileri sırasında polisle de karşı karşıya geldi. PSG taraftarlarının Paris sokaklarında taşkınlık yapması sonrası polis kutlamalara müdahale etti.

Şampiyonlar Ligi final kutlamalarına gölge düştü! PSG taraftarlarından taşkınlık - 4. Resim

Bazı taraftarların ellerine geçirdikleri sopalarla mağazaların camlarını kırdığı görüldü.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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