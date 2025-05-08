Şampiyonlar Ligi finalini ikinci defa gören tek Türk: O gurur Hakan'ın

Şampiyonlar Ligi'nde normal süresi 3-3 biten maçın uzatmalarında Barcelona'yı deviren Inter, 7. kez finale yükseldi. Hakan Çalhanoğlu, attığı penaltı golüyle zaferin mimarlarından oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde 3-3’ün rövanşında Barcelona ile normal süresi 3-3 biten maçı uzatmada buldu golle kazanan Inter’de bayram var. İtalyan ekibi, Hakan Çalhanoğlu’nun penaltıdan bir gol attığı maç sonu mutlu sona ulaşırken 7. kez final gördü. Daha önce 6 finalde 3 galibiyet ve 3 de yenilgi yaşayan Inter’de Hakan ikinci finaline çıkacak. Inter’in kaptanı daha önce M. City’ye kaybettikleri kupayı bu defa kaldırmakta kararlı.

BARCELONA İSYANDA

Elenen Barcelona’da ise hakem Szymon Marciniak’a büyük bir tepki vardı. Pedri, “UEFA konuyu soruşturmalı” derken Eric Garcia da “Hepimiz buraya en son geldiğimizde bu hakemle neler yaşandığını biliyoruz” ifadesini kullandı. İspanyol Sport gazetesi “Marciniak, kahraman Barcelona’nın hayaline son veriyor. Hakemin berbat performansı ve destansı Inter, Flick’in takımını finalden mahrum bıraktı” yorumunda bulundu.