Diego Maradona'nın ölümünde yeni belgeler ortaya çıktı! Tıbbi kayıtlara el konuldu

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona, 25 Kasım 2020'de kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Maradona'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yıldız ismin 3-11 Kasım 2020 tarihleri arasında tedavi olduğu Olivos Kliniği'ne baskın düzenlendi. Çok sayıda laboratuvar sonucu, 300 tıbbi belge ve 500'den fazla e-postaya el konuldu.

Buenos Aires eyalet polisi, savcılığın talebi doğrultusunda Diego Maradona'nın hayatının son günlerini geçirdiği Olivos Kliniği'ne baskın düzenledi.

Ulusal basında yer alan haberde, baskında Maradona'nın tedavisiyle ilgili çok sayıda laboratuvar sonucu, 300 tıbbi belge ve 500'den fazla e-postaya el konulduğu kaydedildi. Kararın alınmasında Olivos Kliniği yöneticisi Pablo Dimitroff ile Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo'nun mahkemede verdiği çelişkili ifadelerin etkili olduğu belirtildi.

KLİNİK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Operasyon sabah saatlerinde gerçekleştirilirken, polis yetkilileri; kliniğin sorumlu hekimi Juan Molinos, müdürü Pablo Castiello ve kliniğin sahibi olan Swiss Medical şirketinin yasal temsilcisi Gabriel Ravinovich ile görüştü.

9 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Polis raporunda baskının amacının, sanıkların mahkemeye sunmadığı delillere ulaşılması, Maradona'nın 3-11 Kasım 2020'de aldığı tedaviye ilişkin tüm kayıtların ele geçirilmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

7 ŞÜPHELİ

Maradona'nın ölümünün ardından soruşturma açılmış, aralarında efsanevi futbolcu beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 şüpheli, Maradona'nın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

MARADONA'NIN ÖLÜMÜ

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi nedeniyle hayatını kaybetmişti.