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Aziz Yıldırım'dan iddialara cevap! Ali Koç açıklaması dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aziz Yıldırım&#039;dan iddialara cevap! Ali Koç açıklaması dikkat çekti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'nın ortaya attığı, Koç Grubu ile savunma sanayii alanında işbirliği yaptığı iddiasına cevap verdi. Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı Ali Koç'la ilgili de açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım, şirketi Dearsan'ın, Koç Grubu ile savunma sanayii konusunda işbirliği yaptığı ve anlaşma kapsamında gemilerin üretiminde artık Koç Grubu'nun da pay alacağı iddiasını yalanladı.

Aziz Yıldırım'dan iddialara cevap! Ali Koç açıklaması dikkat çekti - 1. Resim

"SADECE SUALTI TELEFONLARI ALIYORUZ"

Fenerbahçe'nin eski başkanı, söz konusu iddiaya şu cevabı verdi:

"Sayın Fatih Altaylı,
Halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor.

Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma'dan, 'Sualtı Telefonları' satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor.

Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin,bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın, sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın. Yüreğiniz var ise o dostunuzun ismini vererek yazınızı yazın ve biz de kendisiyle tanışma ve görüşme şansına erişelim."

"ALİ KOÇ'LA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİMİ HER ZAMAN AÇIKLARIM"

Aziz Yıldırım ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile ilgili, "Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiası ile ilgili görüş ve düşüncelerimi gerektiğinde her zaman açıklarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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