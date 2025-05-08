Aziz Yıldırım'dan iddialara cevap! Ali Koç açıklaması dikkat çekti

Aziz Yıldırım, şirketi Dearsan'ın, Koç Grubu ile savunma sanayii konusunda işbirliği yaptığı ve anlaşma kapsamında gemilerin üretiminde artık Koç Grubu'nun da pay alacağı iddiasını yalanladı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı, söz konusu iddiaya şu cevabı verdi:

"Sayın Fatih Altaylı,

Halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor.

Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma'dan, 'Sualtı Telefonları' satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor.

Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin,bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın, sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın. Yüreğiniz var ise o dostunuzun ismini vererek yazınızı yazın ve biz de kendisiyle tanışma ve görüşme şansına erişelim."