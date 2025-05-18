Volkan Demirel'in sözleri Trabzonspor'u harekete geçirdi! Uğurcan Çakır için flaş karar

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'dan övgüyle bahseden ve Fenerbahçe'ye imza atması durumunda 'yılın transferi' olacağını söyleyen Volkan Demirel, Karadeniz ekibini harekete geçirdi. Trabzonspor'un, başarılı eldiven için yeni bir hamle hazırlığında olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'un ve A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, transfer gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda Çakır'a değinen ve milli kaleciden övgüyle bahseden Volkan Demirel, "Fenerbahçe'ye gelirse çok başarılı bir transfer olur. Kaleci meziyetleri çok fazla ve ayaklarına çok hakim. Hem yaş hem konum itibarıyla Uğurcan Fenerbahçe'ye transfer olursa yılın transferi olur" demişti.

Bu sözlerin ardından Karadeniz ekibi harekete geçti.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ YOLDA

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor elinden kaçırmak istemediği milli kaleciye yeni bir sözleşme sunmayı hedefliyor. 29 yaşındaki eldivene iyi bir zam yapılması ve 2027'de bitecek olan sözleşme süresinin uzatılmasının planlandığı belirtildi.

Çakır, bu sezon Karadeniz ekibi ile 43 maça çıktı. Kalesinde 52 gol gören deneyimli eldiven, 18 maçta ise kalesini gole kapattı.