Vedat Muriqi golü attı, Kosova galibiyetle başladı

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Kosova, Fenerbahçeli yıldız Vedat Muriqi'nin attığı golle İrlanda'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Kosova formasıyla toplamda 69 maça çıkan deneyimli hücumcu, 33 gole ulaştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, A ve B Ligi'nde oynanan maçlarla başladı.

VEDAT ATTI, GALİBİYET GELDİ

Priştine'deki Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanan maçta İrlanda'yı 1-0'lık skorla mağlup eden Kosova, organizasyona galibiyetle başladı. Ev sahibinin galibiyet golünü 83. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Bu sonuçla Kosova, B Ligi 3. Grup'ta 3 puana yükseldi. İrlanda ise organizasyona puansız başladı.

MURİQİ'NİN MİLLİ TAKIMDA 33. GOLÜ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve galibiyet golünü atan Muriqi, 88. dakikada yerini Fisnik Asllani'ye bıraktı. Kosova formasıyla toplamda 69 maça çıkan 32 yaşındaki hücumcu, 33 gole ulaştı.

İKİNCİ HAFTA MAÇLARI

Kosova, Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci haftasında Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak. İrlanda ise İsrail deplasmanına gidecek.

GECENİN SONUÇLARI

Andorra 1-2 Malta

Hollanda 1-1 Almanya

Sırbistan 1-2 Yunanistan

Portekiz 1-0 Galler

Norveç 3-2 Danimarka

Avusturya 3-1 İsrail

Kosova 1-0 İrlanda

Lihtenştayn 0-2 Litvanya

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala