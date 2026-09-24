Vedat Muriqi golü attı, Kosova galibiyetle başladı
Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Kosova, Fenerbahçeli yıldız Vedat Muriqi'nin attığı golle İrlanda'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Kosova formasıyla toplamda 69 maça çıkan deneyimli hücumcu, 33 gole ulaştı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, A ve B Ligi'nde oynanan maçlarla başladı.
VEDAT ATTI, GALİBİYET GELDİ
Priştine'deki Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanan maçta İrlanda'yı 1-0'lık skorla mağlup eden Kosova, organizasyona galibiyetle başladı. Ev sahibinin galibiyet golünü 83. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Bu sonuçla Kosova, B Ligi 3. Grup'ta 3 puana yükseldi. İrlanda ise organizasyona puansız başladı.
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MURİQİ'NİN MİLLİ TAKIMDA 33. GOLÜ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve galibiyet golünü atan Muriqi, 88. dakikada yerini Fisnik Asllani'ye bıraktı. Kosova formasıyla toplamda 69 maça çıkan 32 yaşındaki hücumcu, 33 gole ulaştı.
İKİNCİ HAFTA MAÇLARI
Kosova, Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci haftasında Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak. İrlanda ise İsrail deplasmanına gidecek.
GECENİN SONUÇLARI
Andorra 1-2 Malta
Hollanda 1-1 Almanya
Sırbistan 1-2 Yunanistan
Portekiz 1-0 Galler
Norveç 3-2 Danimarka
Avusturya 3-1 İsrail
Kosova 1-0 İrlanda
Lihtenştayn 0-2 Litvanya