Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşmasına başladığı sırada salonda hareketlilik yaşandı. Çok sayıda ülkenin temsilcisi, Netanyahu'nun konuşmasını protesto ederek aynı anda salonu terk etti.

Kaydet a- | +A

Gazze kasabı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı esnada protesto edildi.

Gazze Kasabı'na BM'de protesto! Boş salona konuştu

ÇIKMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Bir çok ülke temsilcisi onun sözlerini dinlememek için salondan çıkmaya çalışırken uzun kuyruklar oluştu. Soykırımcı Netanyahu, boş salona konuştu.

Gazze Kasabına BMde protesto! Boş salona konuştu

Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edilirken, New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi.

Netanyahu'nun gidenlerin ardından sesini yükselterek konuşması ise objektiflere böyle yansıdı.

NEW YORK'TA 'SOYKIRIMA SON VERİN' PROTESTOSU

New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganını atarken, "Soykırıma son verin", "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala