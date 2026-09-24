NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın askerî üretimini ve silahlı kuvvetlerini hızla büyüttüğü uyarısında bulundu. İttifakın savunma hazırlıklarını sürdürmesi gerektiğini belirten Rutte, Rus ordusunun NATO ülkelerine saldırma ihtimalini de değerlendirdi.

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Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim giderek artıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in, hedefinde NATO üyesi ülkeler olduğu belirtiliyor. Putin ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlayıp "NATO ülkelerine saldırmayacağız" diyor. Kıtada belirsizlik yerini korurken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bu konuyla ilgili konuştu.

NATO'dan kritik uyarı! Rus sanayisi savaşa hazırlanıyor

"RUYA'YA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ"

ABD New York'ta bulunan Rutte, NATO ülkelerinin siber saldırılar, sabotaj ve hava sahası ihlalleri gibi faaliyetlerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Genel Sekreter, NATO topraklarına yönelik geniş çaplı bir Rus saldırısı başlayıp başlamayacağını da değerlendirdi. Mark Rutte "Bu son derece düşük bir ihtimal. Fakat buna rağmen Rusya’nın askerî üretimini ve silahlı kuvvetlerini büyütmesi göz ardı edilemez. Rusya’da savunma sanayii dışındaki üretim de savaş çabalarına yöneldi. NATO ülkeleri, gerektiğinde genel sanayi kapasitesini savunma üretimi için nasıl kullanacağını düşünmesi gerek" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın hibrit faaliyetlerine verilecek cevapların her zaman kamuoyuna açıklanmadığını söyleyen Rutte "NATO hazırlıklı. Ancak müttefikler, Rusya’nın askerî kapasitesindeki artış karşısında savunmalarını güçlendirmeyi sürdürmesi şart" dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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