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Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya tek cümlelik gözdağı: "Saldırırlarsa bu savaş farklı olur ve çok kısa sürer"

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Rusya'dan Avrupa'ya tek cümlelik gözdağı:

AB ile Moskova arasındaki gerilim tırmanırken, Kaja Kallas’ın Putin’e yönelik sert sözlerinin ardından Rusya’dan cevap gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa’nın Rusya’ya saldırması halinde savaşın "farklı olacağını ve çok kısa süreceğini" söyledi.

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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'yı hibrit saldırılar ve toplumları korkutmakla suçlayıp "Putin durdurulmadığı sürece durmayacak. Rusya daha büyük riskler almaya hazır oldukça Avrupa da daha büyük bir bedel ödetmelidir" ifadelerine Moskova'dan sert bir cevap geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da ülkesindeki yabancı misyon temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

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"MÜZAKEREDEN VAZGEÇMEDİK"

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü formatta müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, "Ciddi müzakerelere her zaman hazırız. Müzakerelerden vazgeçmedik. Müzakereler üçlü veya ikili olabilir. Müzakereleri hiçbir zaman uzatmadık ve zorlaştırmaya çalışmadık" diye konuştu.

Rusyadan Avrupaya tek cümlelik gözdağı: Saldırırlarsa bu savaş farklı olur ve çok kısa sürer
Başlık ResmiRusyadan Avrupaya tek cümlelik gözdağı: Saldırırlarsa bu savaş farklı olur ve çok kısa sürer

Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da müzakere yapıldığını anımsatarak, "Batı'nın müdahalesi nedeniyle İstanbul anlaşmalarının engellenmesinin ardından, müzakere süresince özel askeri operasyonu durdurmayacağız." ifadesini kullandı.

"MAKUL UZLAŞILAR BULMAYA HAZIRIZ"

Rusya'nın Ukrayna konusunda şartlarının değişmediğine işaret eden Lavrov, "Pozisyonumuzu hiçbir zaman değiştirmedik. Bu tutum çerçevesinde makul uzlaşılar bulmaya hazırız. Ancak temel olarak güvenliğimizi sağlama, NATO'nun sınırlarımıza yaklaşmasına izin vermeme ve Rusların ile Rusça konuşan insanların meşru haklarını güvence altına alma hedeflerimizden vazgeçmedik." dedi.

Rusyadan Avrupaya tek cümlelik gözdağı: Saldırırlarsa bu savaş farklı olur ve çok kısa sürer
Başlık ResmiRusyadan Avrupaya tek cümlelik gözdağı: Saldırırlarsa bu savaş farklı olur ve çok kısa sürer

ABD'nin diğer Batılı ülkelerin aksine söz konusu temel nedenleri anladığını belirten Lavrov, Amerikan yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini takdir ettiklerini dile getirdi.

Lavrov, "ABD'nin İran konusunda çözüm karşılığında Ukrayna’yla ilgili çözüm sağlanması için Rusya’ya hiçbir zaman takas teklifinde bulunmadığını" kaydetti.

SAVAŞ İÇİN AVRUPA'YI SUÇLADI

Bakan Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna konusundaki yaklaşımına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupalılar, Kırım’ı ve Donbas’ı hiçbir zaman tanımayacaklarını, 1991 sınırlarını kabul ettiklerini söylüyor. AB bu anlamsız tutumunu sürdürüyor ve bunu siyasi belgelerine, açıklamalarına ve deklarasyonlarına yansıtmaya devam ediyor. AB ayrıca Ukrayna’nın NATO üyesi olacağını sürekli dile getiriyor. Avrupalılar, ABD’yi Anchorage uzlaşılarından vazgeçmeye ikna etmeseydi, dünya bir yıldır savaşsız yaşıyor olacaktı"

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Avrupa ülkelerinin zaman zaman Moskova ile Ukrayna konusunda gizli iletişim kanalı kurmaya çalıştığı bilgisini paylaşan Lavrov, Rusya'nın müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini söyledi.

Rusyadan Avrupaya tek cümlelik gözdağı: Saldırırlarsa bu savaş farklı olur ve çok kısa sürer
Başlık ResmiRusyadan Avrupaya tek cümlelik gözdağı: Saldırırlarsa bu savaş farklı olur ve çok kısa sürer

"BU SAVAŞ FARKLI OLACAK"

Lavrov, Rusya'nın Avrupa ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını vurgulayarak, "Avrupalılar bize saldırırlarsa, bu savaş farklı olacak ve çok kısa sürecek" ifadesini kullandı.

Avrupa'nın Rus gemilerine el koyduğunu söyleyen Lavrov, "Son dönemde seyrüsefer özgürlüğüne yönelik müdahalelerin artması endişe verici. Avrupa ülkeleri, ocak ayından bu yana uydurma gerekçelerle 12 gemiyi alıkoydu. Gemiler, herhangi bir dayanak olmadan durduruluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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