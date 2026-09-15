Okulda öğretmen krizi iddiası! 1. sınıf öğrencileri eğitime başlayamadı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Mehmet Ünsal İlkokulu'nda bazı 1. sınıf öğrencilerinin, öğretmen ataması henüz yapılmadığı için eğitime başlayamadığı iddia edildi. Şahinbey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Mehmet Ünsal İlkokulu'nda bazı 1. sınıf öğrencilerinin, öğretmen ataması henüz yapılmadığı için eğitime başlayamadığı iddia edildi.

Türkiye Gazetesi Eğitim Editörü Mahmut Özay'ın aktardığı bilgilere göre, okulda yaşanan öğretmen ihtiyacına ilişkin Şahinbey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, “Mehmet Ünsal İlkokulumuzda 1. sınıf öğrencilerimizin öğretmen ihtiyacına ilişkin kamuoyuna yansıyan husus Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir” denildi.

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GEREKLİ İŞLEMLER YÜRÜTÜLÜYOR

Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinden eksiksiz şekilde yararlanmasının temel öncelik olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerekli iş ve işlemlerin Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle koordinasyon içerisinde yürütüldüğü ifade edildi.

Şahinbey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından sürecin yakından takip edildiği kaydedilirken, öğrencilerin eğitim süreçlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla gerekli planlama ve görevlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, “Velilerimizin hassasiyetini önemsiyor; sürecin en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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