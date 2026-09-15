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"Türkiye 100 milyon dolar tazminat ödeyecek" demişti! Ticaret Bakanlığı'ndan CHP'li vekile yalanlama

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Ticaret Bakanlığı, Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Çinli otomobillere yönelik ek vergiler nedeniyle Türkiye’nin DTÖ’de davayı kaybettiği ve en az 100 milyon dolarlık fatura çıkacağı yönündeki iddialarına cevap verdi. Bakanlık, Yavuzyılmaz'ın paylaşımının gerçeği yansıtmadığını ve Türkiye'nin herhangi bir tazminat ödeme gibi bir yükümlülüğünün doğmadığını açıkladı.

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CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Çinli otomobillere uygulanan ek vergiler nedeniyle Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) açılan davayı kaybettiğini iddia etmişti. Davanın faturasının Türkiye'ye en az 100 milyon dolar olacağını belirten Yavuzyılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı istifaya davet etmişti. Yavuzyılmaz'ın paylaşımına Ticaret Bakanlığı'ndan cevap geldi.

"TAZMİNAT YA DA ÖDEME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada söz konusu raporun 28 Temmuz'da yayımlandığı ve raporla ilgili değerlendirmenin 29 Temmuz'da yapıldığı belirtildi. Raporun kesinleşmiş bir karar olmadığı ve Türkiye'nin temyiz hakkının bulunduğu vurgulanarak, "DTÖ uyuşmazlıklarının işleyişi kapsamında panel kararları ile taraflardan birinin diğer tarafa otomatik tazminat ya da ödeme ifası söz konusu değildir. Bu itibarla Panel Raporu temelinde Türkiye açısından tahakkuk etmiş herhangi bir borç, mali yükümlülük veya vergi kaybı bulunmamaktadır" denildi.

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Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Otomobil düzenlemelerimiz ile ilgili yayımlanmış DTÖ Panel Raporu hakkında kamuoyunu yanıltmaya dönük, çarpıtma amaçlı açıklamalara ilişkin cevabımız:

"Söz konusu Panel raporu, yaklaşık iki ay önce DTÖ tarafından 28 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanmıştır. Rapora ilişkin değerlendirmeler hem Türkiye hem de Çin tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ticaret Bakanlığımız da 29 Temmuz 2026 tarihinde konu ile ilgili değerlendirmelerini bir basın bildirisi ile kamuoyumuz ile paylaşmıştır.

Bu açıklamada da belirtildiği üzere, Panel, ülkemizin uygulamalarını sağlık, çevre ve tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler çerçevesinde makul olarak değerlendirmiş, panele taşınan tedbirlerimizin önemli bir kısmına ilişkin olarak ülkemiz lehine değerlendirme ve yorumlara da yer vermiştir. Panelin elektrikli araçlarda ülkemizdeki yatırımları ve yerli sanayimizi korumak amacıyla 4 Mart 2023 tarihinden itibaren uygulanan ilave vergiye ilişkin değerlendirmelerine katılmadığımız, ülkemizin yerli otomotiv sanayisini haksız rekabete karşı koruyan, tüketici güvenliği ve refahını önceleyen tedbirlerimize ilişkin olarak Panel tarafından yöneltilen bazı değerlendirmeleri paylaşmadığımız kamuoyuna açıkça duyurulmuştur.

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"TÜRKİYE'NİN TEMYİZ HAKKI VAR"

Öte yandan, 29 Temmuz 2026 tarihli açıklamada da belirtildiği üzere, Dünya Ticaret Örgütü hukuk sistemi kapsamında bir panel raporu kabul edilerek kesinleşmiş nihai bir karar değildir. Türkiye'nin temyiz hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz, hukuken isabetli bulunmayan hususlara ilişkin olarak, DTÖ mekanizmaları çerçevesinde üye ülkelere tanınan gerekli hukuki gözden geçirme süreçlerini işletmekte, gerekli değerlendirmeleri hukuk mecrasında yapmaktadır.

Açıklamada da ifade edildiği üzere, taraflar arasındaki istişareler sürmektedir. Bu kapsamda, panel raporunun katılmadığımız kısımları için temyize başvurulmasına ilişkin sürelerin karşılıklı mutabakatla uzatılması da değerlendirilmektedir.

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"KASTEN YANLIŞ AKTARILDI"

Söz konusu DTÖ Panel Raporunun, Türkiye açısından herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü veya mali borç doğurduğu yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. DTÖ uyuşmazlıklarının işleyişi kapsamında, panel kararları ile taraflardan birinin diğer tarafa otomatik olarak tazminat ya da ödeme ifası söz konusu değildir. Bu itibarla, Panel Raporu temelinde Türkiye açısından tahakkuk etmiş herhangi bir borç, mali yükümlülük veya vergi kaybı bulunmamaktadır.

Ticaret Bakanlığımız, milli otomotiv sanayimizin üretim kapasitesinin yatırımlarının desteklenmesi, sektörümüzün haksız ticaret uygulamalarına karşı korunması ve ülkemizin uluslararası ticaret hukukundan doğan hak menfaatlerinin etkin şekilde savunulması amacıyla gerekli politikaları ve tedbirleri kararlılıkla uygulamaktadır. Bu süreçte özel sektörümüzle yakın iş birliği içerisinde hareket edilmekte ve ülkemizin ekonomik menfaatleri uluslararası platformlarda titizlikle gözetilmektedir.

Bu kapsamda, DTÖ Panel Raporunun içeriği ve hukuki sonuçları konusunda kamuoyuna yansıtılan, raporun kapsamı ve DTÖ uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işleyişiyle bağdaşmayan mesnetsiz değerlendirmelerin gerçeğe dayalı olmadığı, hukuki bazdan yoksun olduğu açıktır. Söz konusu raporun, Türkiye açısından otomatik bir tazminat veya ödeme yükümlülüğü oluşturduğu şeklindeki yorumlar, DTÖ uyuşmazlıklarının tabi olduğu hukuki çerçevenin kasten yanlış aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

Ticaret Bakanlığımız, ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesinin geliştirilmesi, otomotiv sektörümüzde gerçekleştirilen yatırımların desteklenmesi üreticilerimizin haksız ticaret uygulamalarına karşı korunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve bu kapsamda, ülkemizin ekonomik ve ticari menfaatlerinin korunması doğrultusunda, uluslararası tüm platformlarda gerekli adımlar atılmaya ve Türkiye'nin hakları kararlılıkla savunulmaya devam edilecektir."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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