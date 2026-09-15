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Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK 1. eleme turu 15-17 Eylül takvimi

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Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK 1. eleme turu 15-17 Eylül takvimi

Ziraat Türkiye Kupası maçları, 2026-2027 sezonunun başlamasıyla futbolseverlerin gündemine geldi. Üç güne yayılan 1. eleme turunda farklı liglerden takımlar bir üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek. ZTK maçlarının yayın kanalı, canlı izleme seçenekleri ve 15-17 Eylül maç takvimi yakından takip ediliyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon 1. eleme turuyla başlıyor. Tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek turda toplam 20 karşılaşma oynanacak. 15 Eylül Salı günü başlayacak mücadeleler 17 Eylül Perşembe günü tamamlanırken, turu geçen 20 takım yoluna 2. eleme turunda devam edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundaki yayınları A Spor, ATV ve A2 ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor. 15 Eylül Salı günü oynanacak 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor karşılaşması saat 17.00'de, Altay-Söke 1970 mücadelesi ise saat 20.00'de A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK 1. eleme turu 15-17 Eylül takvimi
Başlık ResmiZiraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, nereden izlenir? ZTK 1. eleme turu 15-17 Eylül takvimi

ZTK 1. ELEME TURU PROGRAMI (15, 16, 17 EYLÜL)

15 Eylül Salı

17.00 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor (Zafer) (A SPOR)

20.00 Altay-Söke 1970 (Alsancak Mustafa Denizli) (A SPOR)

16 Eylül Çarşamba:

14.00 Karaman FK-Kepezspor (Yeni Karaman)

14.00 Osmanelispor-Eskişehir Anadoluspor (Osmaneli İlçe)

14.00 Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir (Başpınar)

14.00 Tokat Belediyespor-Keşapspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

14.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

14.00 Kilis Birlikgücü Gençlikspor-Kahta 02 Spor (7 Aralık)

14.00 Dersimspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Tunceli Atatürk)

14.00 Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor (Silopi İlçe)

14.00 Gölespor-Kars 36 Spor (Göle Semt Sahası)

14.00 Bayburtspor-Borçkaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Sinopspor-Arıt Kayadibispor (Sinop Şehir)

15.00 Galataspor-Yalova 77 Spor (İBB Beyoğlu)

15.00 İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor (Ömerli)

15.00 Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Ergene Şehir)

17.00 Bucaspor 1928-Gaziemirspor (Yeni Buca)

20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Mersin)

17 Eylül Perşembe:

14.30 Amasyaspor FK-Çankırıgücü (12 Haziran)

19.00 Orduspor 1967-Torul Belediyespor (19 Eylül)

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Editör : İREM ÖZCAN
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