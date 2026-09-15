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Eşini katletmeye gidip başka birini öldürmüştü! Mahkemede tuhaf savunma

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Eşini katletmeye gidip başka birini öldürmüştü! Mahkemede tuhaf savunma

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için geldiği apartmanda bina görevlisinin eşini bıçaklayarak öldüren emekli başçavuş, yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Zamanı geri döndürsek böyle olaylar olmazdı" dedi.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre; boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı binaya gelen ve burada bina görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldüren, emekli Başçavuş İ.Ş.'nin yargılanmasına Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Duruşmaya tutuklu sanık İ.Ş. ile öldürülen Melek Gül'ün eşi E.G. ve kız kardeşi de şikayetçi olarak katıldı. Mahkemenin önceki celsede sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla istediği rapor dosyaya ulaştı. Raporda İ.Ş.'nin cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde kanaat bildirildi.

Eşini katletmeye gidip başka birini öldürmüştü! Mahkemede tuhaf savunma
Başlık ResmiEşini katletmeye gidip başka birini öldürmüştü! Mahkemede tuhaf savunma

"ZAMANI GERİ DÖNDÜRSEK BÖYLE OLAYLAR OLMAZDI"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık İ.Ş., "Zamanı geri döndürsek böyle olaylar olmazdı. Kimseye isteyerek zarar vermedim" dedi. Sanık İ.Ş., önceki celselerde ise parkinson hastası olduğunu ve olay günü intihar etmek amacıyla ilaç içerek apartmana gittiğini öne sürmüştü.

Duruşmada söz alan Melek Gül'ün eşi E.G., sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Eşini katletmeye gidip başka birini öldürmüştü! Mahkemede tuhaf savunma
Başlık ResmiEşini katletmeye gidip başka birini öldürmüştü! Mahkemede tuhaf savunma

41 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Melek Gül'ün ablası ise kardeşinin neden öldürüldüğünü dahi anlayamadığını belirterek, "Kız kardeşimi neden öldürdüğünü bile anlamadım. İki çocuğunu annesiz bıraktı. 41 yerinden bıçaklayan bu şahsın ceza alması yetmez, hücrede tutulmasını istiyorum" dedi.

Melek Gül'ün eşinin avukatı, sanığın kadına karşı canavarca hisle öldürme suçundan en ağır cezayı almasını talep etti.

Sanık İ.Ş.'nin eşi Y.Ş.'nin avukatı da müvekkilinin hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen sanık tarafından defalarca tehdit ve hakarete maruz bırakıldığını belirterek, İ.Ş.'nin bu eylemler nedeniyle de cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık İ.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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