Green Card başvuruları ne zaman, iptal mi edildi? DV-2027 Green Card çekilişi son durum!

ABD'de kalıcı oturum ve çalışma hakkı elde etmek isteyen milyonlarca kişinin takip ettiği Green Card çekilişinde gözler DV-2027 başvuru takvimine çevrildi. Her yıl düzenlenen Diversity Visa programı kapsamında yapılması beklenen yeni dönem başvurularının tarihi henüz açıklanmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, DV-2027 kayıt döneminin başlangıç tarihini daha sonra duyuracağını bildirirken Green Card başvuruları ne zaman, iptal mi edildi soruları da gündeme taşındı.

Normal şartlarda Green Card çekilişi başvuruları sonbahar aylarında ekim ve kasım döneminde alınıyor. DV-2027 için ise önceki yıllardaki takvim uygulanmadı. Peki, Green Card başvuruları ne zaman, iptal mi edildi?

Green Card 2028 başvuruları ne zaman, iptal mi edildi? DV-2027 Green Card çekilişi son durum!

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ABD Dışişleri Bakanlığı 5 Kasım 2025 tarihinde yayımladığı duyuruda DV-2027 kayıt sürecinde değişiklikler yapılacağını ve başvuruların başlayacağı tarihin "mümkün olan en kısa sürede" açıklanacağını bildirdi.

Bakanlık duyuruda DV-2027 kapsamında seçilecek kişiler için vize başvuru döneminin 1 Ekim 2026 ile 30 Eylül 2027 arasında devam edeceğini belirtti.

Green Card 2028 başvuruları ne zaman, iptal mi edildi? DV-2027 Green Card çekilişi son durum!

GREEN CARD İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN?

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, ABD'de kalıcı oturum hakkı sağlayan Çeşitlilik Vizesi (Diversity Visa) programının askıya alındığı açıklandı.

Brown Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) kampüslerinde meydana gelen silahlı saldırıların ardından Green Card çekiliş süreci süresiz olarak durduruldu.

Green Card 2028 başvuruları ne zaman, iptal mi edildi? DV-2027 Green Card çekilişi son durum!

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Trump'ın talimatı doğrultusunda ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) Diversity Visa programını durdurma emri verildiğini açıkladı.

Noem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının şüphelisine atıfta bulunarak söz konusu kişinin ABD'ye girişine izin verilmemesi gerektiğini savundu. Bakan, açıklamasında güvenlik gerekçesini ön plana çıkararak programın durdurulmasına yönelik talimatın Trump tarafından verildiğini belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası