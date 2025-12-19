ABD Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi’nde iki kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından, saldırganın geçmişte bu yolla ABD’ye girdiğinin ortaya çıkması üzerine “Green Card” olarak bilinen ABD Çeşitlilik Vizesi (DV) programını askıya aldı. İç Güvenlik Bakanlığı, programın derhal durdurulması için USCIS’e talimat verildiğini açıkladı. Karar, başvuruların başlamasının beklendiği bir dönemde belirsizliğe neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırının ardından kamuoyunda "Green Card" olarak bilinen 'ABD Çeşitlilik Vizesi' (DV) programının askıya alınması talimatını verdi. Karar, ABD'de yasal ikamet hakkı sağlayan programın geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDAN RESMÎ AÇIKLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Trump'ın talimatı doğrultusunda 'DV1' olarak da bilinen 'ABD Çeşitlilik Vizesi' programının durdurulması için gerekli adımların atıldığını duyurdu. Noem, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) programın derhal askıya alınması yönünde talimat verildiğini açıkladı.

BAŞVURULARDA ZAMANLAMA KRİZİ

Açıklama, Green Card başvurularının normal şartlarda ekim ayında başlaması gereken dönemde geldi. Başvurularda yaşanan gecikme nedeniyle milyonlarca kişinin süreci merakla beklediği bir zamanda alınan karar, başvuru sahipleri arasında belirsizliğe yol açtı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem

ÜNİVERSİTE SALDIRISI, KARARIN GEREKÇESİ OLDU

İç Güvenlik Bakanı Noem, kararın gerekçesi olarak 13 Aralık’ta Brown Üniversitesi’nde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gösterdi. Saldırgan Claudio Manuel Neves Valente’nin 2017 yılında DV1 programı aracılığıyla ABD’ye giriş yaparak Green Card aldığı bilgisi paylaşıldı.

"BU KİŞİNİN ÜLKEYE GİRMEMESİ GEREKİYORDU"

Bakan Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu alçak kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi." ifadelerini kullandı. Trump’ın daha önce de benzer gerekçelerle programın sonlandırılması için mücadele ettiğini hatırlatan Noem, DV programının ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğunu savundu.

TRUMP'TAN USCIS'E TALİMAT

Açıklamada, Başkan Trump'ın talimatıyla, "bu felaket programdan daha fazla Amerikalının zarar görmemesi" amacıyla DV1 programının derhal durdurulması kararının alındığı belirtildi. Programın geleceğine ilişkin nihai kararın ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

KAMPÜSE SİLAHLI SALDIRI

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti. Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin arandığını bildirmişti.

NÜKLEER BİLİMCİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

MIT profesörü Nuno Loureiro

Yetkililer, Brown Üniversitesi'ndeki saldırı ve MIT profesörünün öldürülmesi olayında şüpheli 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin, New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunduğunu belirtmişti. Valente'nin kendini öldürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesinde 2000-2001 arasında fizik alanında lisansüstü eğitim gördüğünü aktarmıştı.

