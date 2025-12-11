Ülkesindeki göçmenleri hedef almaya devam eden ABD Başkanı Trump, bu kez Somali asıllı Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Trump, “Ben bu Ilhan Omar'ı seviyorum, her ne haltsa adı. Şu küçük başörtülü olan. Ülkemize gelmiş, hiçbir şey yapmıyor.” ifadelerini kullanırken Omar, bu sözlere tepki göstererek, “Trump’ın övünebileceği hiçbir ekonomik politikası olmadığı için, bunun yerine bağnaz yalanları tekrarlamaya başvuruyor, yardıma ihtiyacı var. " şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump Pensilvanya’da yaptığı konuşmada, ülkesinde bulunan Somalili göçmenleri bir kez daha hedef aldı.

Bu kez Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'a ağır ifadelerde bulunan Trump, "Ben bu Ilhan Omar'ı seviyorum, her ne haltsa adı. Şu küçük başörtülü olan. Ülkemize gelmiş, hiçbir şey yapmıyor, sürekli şikayet ediyor. Geldiği ülke ise, dünyanın en kötü ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor, değil mi? Atın bunu ülkeden, defolup gitsin." şeklinde konuştu.

Trump’ın söylemlerinin ardından ayaklanan ABD’li vatandaşlar, “Onu geri gönderin” sloganları atmaya başladı. Salonda tansiyonun artmasıyla hakaretlerini daha da şiddetlendiren Trump, Omar’ın ‘kendi erkek kardeşiyle evlendiğini’ de iddia etti.

3 Aralık Salı günü yaptığı konuşmada da Somalilileri hedefine alan ABD Başkanı, kimilerinin sözlerini politik açıdan uygunsuz bulabileceğini vurgulayarak, bu durumun umrunda olmadığını belirtmişti.

"ÜLKEMDE İSTEMİYORUM"

Trump, “Onları ülkemde istemiyorum. Ülkeleri boşuna bu halde değil" diye konuşmuştu. Bu sözleri 'başka ülkeler için de' sarf edebileceğini söyleyen Trump, "Ülkemize çöp almaya devam edersek yanlış yöne gideriz" ifadelerini kullanmıştı.

OMAR SERT BİR DİLLE CEVAP VERDİ

Trump’ın sözlerinin ardından X platformundan açıklamalarda bulunan Omar, "Trump'ın bana olan takıntısı tuhafın ötesinde. Ciddi yardıma ihtiyacı var. Övünebileceği hiçbir ekonomik politikası olmadığı için, bunun yerine bağnaz yalanları tekrarlamaya başvuruyor. Ulusal bir utanç kaynağı olmaya devam ediyor," ifadelerinde bulundu.

