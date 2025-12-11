Bugün maç var mı? 11 Aralık 2025 Perşembe günü maç programı gündemde
11 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak maçlar futbolseverler tarafından büyük ilgiyle araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde birbirinden zorlu mücadeleler oynanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün maç vardır. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birçok karşılaşma olacak. Özellikle Brann-Fenerbahçe maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
11 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi – Maç Programı
20.45 Young Boys-Lille
20.45 Nice-Braga
20.45 Midtjylland-Genk
20.45 Utrecht-Nottingham Forest
20.45 Ludogorets-PAOK
20.45 Ferencvaros-Rangers
20.45 Dinamo Zagreb-Real Betis
20.45 Sturm Graz-Kızılyıldız
23.00 FCSB-Feyenoord
23.00 Brann-Fenerbahçe (Tabii ve TRT 1)
23.00 Freiburg-Salzburg
23.00 Panathinaikos-Viktroia Plzen
23.00 Celtic-Roma
23.00 Lyon-Go Ahead Eagles
23.00 Celta Vigo-Bologna
23.00 Basel-Aston Villa
23.00 Porto-Malmö
UEFA Konferans Ligi – Maç Programı
20.45 Breidablik-Shamrock Rovers
20.45 Drita-AZ Alkmaar
20.45 Fiorentina-Dynamo Kiev
20.45 Hacken-AEK Larnaca
20.45 Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano
20.45 KF Shkendija-Slovan Bratislava
20.45 Noah-Legia Varşova
20.45 Samsunspor-AEK (Tabii ve TRT 1)
20.45 Universitatea Craiova-Sparta Prag
23.00 Aberdeen-RC Strasbourg
23.00 Hamrun Spartans-Shaktar Donetsk
23.00 KuPS Kuopio-Lausanne Sports
23.00 Lech Poznan-Mainz 05
23.00 Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc
23.00 Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar
23.00 Rapid Wien-Omonia Nicosia
23.00 Rijeka-Celje
23.00 Shelbourne-Crystal Palace