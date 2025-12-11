11 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak maçlar futbolseverler tarafından büyük ilgiyle araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde birbirinden zorlu mücadeleler oynanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün maç vardır. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birçok karşılaşma olacak. Özellikle Brann-Fenerbahçe maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

11 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi – Maç Programı

20.45 Young Boys-Lille

20.45 Nice-Braga

20.45 Midtjylland-Genk

20.45 Utrecht-Nottingham Forest

20.45 Ludogorets-PAOK

20.45 Ferencvaros-Rangers

20.45 Dinamo Zagreb-Real Betis

20.45 Sturm Graz-Kızılyıldız

23.00 FCSB-Feyenoord

23.00 Brann-Fenerbahçe (Tabii ve TRT 1)

23.00 Freiburg-Salzburg

23.00 Panathinaikos-Viktroia Plzen

23.00 Celtic-Roma

23.00 Lyon-Go Ahead Eagles

23.00 Celta Vigo-Bologna

23.00 Basel-Aston Villa

23.00 Porto-Malmö

UEFA Konferans Ligi – Maç Programı

20.45 Breidablik-Shamrock Rovers

20.45 Drita-AZ Alkmaar

20.45 Fiorentina-Dynamo Kiev

20.45 Hacken-AEK Larnaca

20.45 Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano

20.45 KF Shkendija-Slovan Bratislava

20.45 Noah-Legia Varşova

20.45 Samsunspor-AEK (Tabii ve TRT 1)

20.45 Universitatea Craiova-Sparta Prag

23.00 Aberdeen-RC Strasbourg

23.00 Hamrun Spartans-Shaktar Donetsk

23.00 KuPS Kuopio-Lausanne Sports

23.00 Lech Poznan-Mainz 05

23.00 Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc

23.00 Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar

23.00 Rapid Wien-Omonia Nicosia

23.00 Rijeka-Celje

23.00 Shelbourne-Crystal Palace

