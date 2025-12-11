Fenerbahçe’nin genç golcüsü Jhon Duran’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Brann maçında oynayıp oynamayacağı taraftarın gündeminde. Ferencvaros karşılaşmasında aldığı ceza nedeniyle kadroda olmama nedeni ve ceza süresi merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi’nide bu akşam Brann ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, kritik mücadele öncesinde kadro planlamasını etkileyecek önemli gelişmelerle gündemde. Sarı-lacivertli takımın genç hücum oyuncusu hakkında "Jhon Duran Brann maçında oynayacak mı, neden yok" aramaları yapılıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun kadro tercihleri, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zorunlu şekilde değişirken gözler Duran’ın durumuna çevrilmiş durumda.

JHON DURAN BRANN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin Norveç temsilcisi Brann ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Jhon Duran kadroda yer alamayacak. Ferencvaros karşılaşmasında yaşanan pozisyon sonrası başlatılan disiplin sürecinin ardından UEFA tarafından açıklanan yaptırım, oyuncunun Brann maçında forma giymesinin önüne geçti. Takımın golcü isimlerinden biri olan Duran’ın yokluğu, teknik heyetin hücum planlamasını doğrudan etkiledi.

JHON DURAN NEDEN YOK?

Jhon Duran’ın Brann maçında, Ferencvaros karşılaşmasının uzatma anlarında gördüğü kırmızı kart nedeniyle forma giyemiyor. Ceza süresinin dolmasıyla takımın Avrupa maçlarında kadroda olmaya devam edecek.

JHON DURAN KAÇ MAÇ CEZALI?

Kırmızı kart göre Jhon Duran’a 2 maç men cezası verildi. Bu karar doğrultusunda genç golcü, hem Brann hem de Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE’DE BRANN MAÇI ÖNCESİ BAŞKA EKSİKLER VAR MI?

Semedo’nun tedavisi sürüyor, Asensio hafif sakat, Çağlar Söğüncü sakatlık sonrası henüz hazır durumda değil. İrfan Can Kahveci ise kadro dışı durumda. Bu isimler de Brann karşılaşmasında forma giyemeyecek.

