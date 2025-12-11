Sünneti terk eden şefaate kavuşamaz!

"Resulullahın Hak teâlâdan getirdiği dine tabi olmak lazımdır. Bunu terk eden, şefaate kavuşamaz.”

Sual: Bazı kimseler, Peygamber Efendimizin (Sünnetimi terk edene şefaatim haram oldu) hadis-i şerifini ileri sürerek, sünnetleri terk edenler şefaate kavuşamaz diyorlar. Gerçekten böyle midir yoksa başka bir manası var mıdır?

Cevap: Şeyh-ul-islâm Ahmed bin Süleymân bin Kemal Paşa hazretleri, Şerh-i hadîs-i erba'în kitabında, (Sünnetimi terk edene şefaatim haram oldu) hadis-i şerifini şöyle açıklamaktadır:

“Bu hadis-i şerifte sünnet demek, İslamiyet yolu demektir. Çünkü, mümin kimse, büyük günah işlese de, şefaatten mahrum olmaz. Hadis-i şerifte; (Büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim) buyuruldu. Resulullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) Hak teâlâdan getirdiği dine tabi olmak lazımdır. Bunu terk eden, şefaate kavuşamaz.” Şir'at-ül-islâm kitabında deniyor ki:

“Bu hadis-i şerifteki sünnet, yapması vacip olan şeyler demektir. Bu da, Eshab-ı kiramın ve Tabiin ve Tebe-i tabiinin rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain imanı ve ibadetleridir. Bu sünnete yapışanlara, Ehl-i sünnet denir. O hâlde, hadis-i şerifin manası, inanılacak şeylerde ve yapılacak ve sakınılacak işlerde Ehl-i sünnetten ayrılanlar, şefaate kavuşamayacaklardır demektir.”

(Ümmetimin arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime sarılana yüz şehit sevabı vardır) hadis-i şerifi de; “Selef-i salihin zamanındaki iman ve ahkâm-ı islamiyye bilgilerine uyan kimseye yüz şehit sevabı vardır” demektedir. Rıyâd-un-nâsıhînde deniyor ki:

“İmâm-ı Nâsır-üddîn Seyyid Ebül-Kâsım Semerkandî diyor ki: Bu hadis-i şerif, ümmetim arasında fesat çıktığı zaman, Ehl-i sünnet ve cemaat itikadında olup, beş vakit namazı cemaat ile kılana yüz şehit sevabı verilir demektir.”

Bunun için, önce Ehl-i sünnete uygun iman etmek, sonra haramlardan sakınmak, sonra farzları yapmak, sonra mekruhlardan sakınmak, sonra müekket sünnetleri, daha sonra da müstehapları yapmak lazımdır. Bu sırada, önce olanı yapmayanın, sonra olanı yapmasının hiç faydası olmaz ve önce olanı yapabilmek için, sonra olanı terk etmesi caiz, hatta vacip olur.

Sual: Farzı kılacak kadar zaman kalınca sünnet terk edilebilir mi?

Cevap: Hadîkada deniyor ki:

“Namaz vakti daraldığı zaman, farzdan evvelki sünneti kılmak, farzın kazaya kalmasına sebep olursa, bu sünneti kılmak haram olur.”



