Eyüpsultan’da Timur Cihantimur’un ölümüne sebep olduğu Murat Aci’nin babası Özer Aci “Pedagog raporunda çocuğun babaannesi ve dedesiyle görüşmesi gerektiği belirtildi. Gelinim torunum Pars’ı bize göstermiyor” diyerek şikâyetçi oldu.

Eyüpsultan’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne sebep olduğu Oğuz Murat Aci’nin (29) babası Özer Aci, torununu görebilmek için mahkemeye başvurdu.

Olayın ardından Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçırılmış, ABD’de tutuklu bulunan anne-oğul için iade kararı verilmişti. Vefat eden Aci’nin eşi Şükriye Aci ile yaralanan 4 kişi ise şikâyetlerinden vazgeçmişti.

Süreç devam ederken acılı baba Özer Aci, hazırlanan pedagog raporunda çocuğun babaannesi ve dedesiyle görüşmesinin gerekli ve yararlı olduğunun belirtilmesine rağmen torunu Pars’ı göremediğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.

Murat Aci'nin babası, gelinini mahkemeye verdi: Torunumuzu göremiyoruz

"SADECE 1-2 KEZ GÖREBİLDİM"

Özer Aci, şu ifadeleri kullandı:

“Annesi ekim ayından beri çocuğu doğru düzgün göstermiyordu. Mahkemeye başvurdum. Pedagog eşliğinde ifadeler verildi, raporlar hazırlandı. Davamız 25 Kasım’da görülecekti; ancak hâkime hanımın rahatsızlığı sebebiyle ertelendi. Bu süreçte çocuğu sadece 1-2 kez görebildim. Doğum gününde ise okulda pastasını birlikte kestik. Bunun yasal hakkım olduğuna inanıyorum. Aramızda kan bağı var. Çocuğa her bayramda hediye aldık. Ancak annesi, çocuğu getirmedi, hiçbir şekilde fotoğraf göndermedi. Bir kez bile telefonu açıp ‘Çocuğu görebilirsiniz, alabilirsiniz, götürebilirsiniz’ demedi. Hâlen de bu tutumuna devam ediyor.

Öğretmeni çizdirse, Pars’ın bizi çizeceğini beklemiyorum. Orada ne çizecek? Anne çizecek. Baba zaten yok. Dayı çizecek. Anneanne çizecek. Dede çizecek. Peki biz neredeyiz o resimde? Kulağıma geldi ‘Benim babam trafik kazasında ölmüş’ dedi. Ben o an bittim. O yaşta bir çocuğa bunu açık açık niye söyler bir insan?”

HESAP VERECEKLER

Acılı baba Özer Aci, zanlılar için “Türkiye’ye gelecekler, yargılanacaklar, adalet önünde hesap verecekler, bunu dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

