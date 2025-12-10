Manisa'da inşaat kazısında zemin kaydı, çevredeki iki binada çatlaklar büyüyünce 15 kişi apar topar tahliye edildi. Apartmanlar mühürlendi, teknik inceleme sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devam eden bina inşaatı sırasında çevredeki 2 apartmanın zemininde hareketlilik, dairelerin duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNA KAPATILDI

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmede risk tespit edilmesi üzerine, 10 daireden oluşan yapılardaki 8 hanede yaşayan toplam 15 kişi tahliye edildi. Binaların girişleri güvenlik amacıyla kapatıldı.

Zemin kaydı, duvarlar çatladı! Manisa'da iki apartman tahliye edildi

ÇATLAKLAR GÜN İÇİNDE GENİŞLEDİ

Daire sakinleri, duvarlarda gün içinde genişleyen çatlamalar fark ettiklerini söyledi.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın ile AFAD ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Binalarda teknik ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

