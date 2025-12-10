Zemin kaydı, duvarlar çatladı! Manisa'da iki apartman tahliye edildi
Manisa'da inşaat kazısında zemin kaydı, çevredeki iki binada çatlaklar büyüyünce 15 kişi apar topar tahliye edildi. Apartmanlar mühürlendi, teknik inceleme sürüyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devam eden bina inşaatı sırasında çevredeki 2 apartmanın zemininde hareketlilik, dairelerin duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİNA KAPATILDI
Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmede risk tespit edilmesi üzerine, 10 daireden oluşan yapılardaki 8 hanede yaşayan toplam 15 kişi tahliye edildi. Binaların girişleri güvenlik amacıyla kapatıldı.
ÇATLAKLAR GÜN İÇİNDE GENİŞLEDİ
Daire sakinleri, duvarlarda gün içinde genişleyen çatlamalar fark ettiklerini söyledi.
Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın ile AFAD ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Binalarda teknik ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.