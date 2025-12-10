Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği cumhuriyet savcısına bildirilmiş, bunun üzerine cumhuriyet başsavcısı, görevlilerle beraber emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Erdal T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verilmişti.

Şüpheli K.D. gözaltına alınmış, emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulmuştu.

Operasyon kapsamında firari şüpheli Erdal T.'ın eşi Esma T'ın anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Büyükçekmece adli emanetinden altın ve gümüşlerin çalınmasına ilişkin gözaltı sayısı 13'e yükselmişti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.



