Anadolu Ajansı
Terör örgütü YPG elebaşlarından Salih Müslim öldü
Terör örgütü YPG/PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim'in, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’de tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ölüm haberi IKBY basını ve örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basını, terör örgütü YPG'nin sözde siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim'in Erbil'de öldüğünü bildirdi.
IKBY medyasındaki haberlere göre, Müslim, "Erbil’de bir süredir tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle" öldü.
Örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarında da benzer içerikli paylaşımlar yapıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR