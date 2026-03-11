İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Vladimir Putin ve Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından ABD’ye mesaj verdi. Pezeşkiyan, İran ile savaşın sona ermesi için meşru hakların tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırı olmayacağına dair uluslararası güvence verilmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, Putin ve Şerif ile yaptığı görüşmede İran'ın bölgedeki barış ve huzura olan bağlılığını yinelediğini belirtti.

İsrail ve ABD tarafından İran’a karşı başlatılan savaşın sona ermesinin tek yolu olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Savaşın sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesidir." ifadelerini kullandı.

PUTİN, TRUMP’A İRAN’LA İLGİLİ BAZI TEKLİFLERDE BULUNMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüştü. İran ile ilgili durumun ele alındığı görüşmede, Putin, meselenin siyasi-diplomatik çözümüne ilişkin bazı görüşlerini dile getirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Orta Doğu bölgesiyle ilgili tekliflerinin masada olduğunu belirterek, "Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

