İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını yapan "@CAOIletisim" hesabı hakkında soruşturma açtı. Hesap, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" iddialarıyla mercek altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı "@CAOIletisim" kullanıcı adlı sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, söz konusu hesap hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları çerçevesinde işlem başlatıldığını bildirdi.

3 SANIĞIN SAVUNMASI ALINDI

Öte yandan, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması da tamamlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın şoförü tutuklu sanık Sırrı Küçük’ün savunması alındı. Küçük, suçlamaları reddederek, Karabat’ı etkinliklere götürmek ve araçla ilgili rutin işleri yapmak dışında herhangi bir suç eyleminde bulunmadığını belirtti.

Sanık, Başak Petrol’de baz vermenin olağan olduğunu ve Ömer Güngör’ün kendisine para verdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu. Toplam üç tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Duruşma çıkışında izleyiciler, Ekrem İmamoğlu lehine slogan attı.

Haberle İlgili Daha Fazlası