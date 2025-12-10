Antalya’da peş peşe meydana gelen depremler paniğe yol açtı, Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut "Olağandışı bir durum yok, ama büyük deprem riski her zaman mevcut" dedi. Öte yandan Bulut, büyük deprem potansiyeli taşıyan alanları alanları tek tek sayarak uyardı.

Son günlerde Antalya bölgesinden gelen deprem haberleri vatandaşlardaki paniğin artmasına neden oldu. Bölgede meydana gelen sarsıntıları değerlendiren Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut, bölgede olağandışı bir durum bulunmadığını, ancak alanın tarihsel olarak büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

“OLAĞAN DIŞI BİR DURUM YOK”

Bulut, son 5 yılda bu bölgede büyüklükleri 4.5 ile 6.5 arasında olan yaklaşık 20 deprem meydana geldiğini hatırlattı. Uzman isim, “Bu hareketlilik dünyanın doğal devinimiyle ilgili ve süregeliyor. Tektonik sıkışma deprem üretmeye devam edecek. Şu an için olağan dışı bir durum yok” diye konuştu.

Antalya sonrası panik arttı, uzman isim sıraladı! İşte büyük deprem potansiyeli taşıyan alanlar

"ÖNCÜ OLUP OLMADIĞINI BİLEMEYİZ"

Aksu bindirmesi ve Antalya Körfezi içindeki hattın tarihsel dönemde 7.5’in üzerinde deprem üretebildiğini söyleyen Bulut, 1996 tarihli Bayındırlık Bakanlığı haritasında da bu alanın “sismik boşluk” olarak tanımlandığını hatırlattı.

Ancak herhangi bir büyük depremin zamanının öngörülemeyeceğini vurgulayan Bulut, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu depremlerin öncü olup olmadığını bilemeyiz. Böyle bir hesaplama yöntemi yok. Sosyal medyada yapılan tahminler bilimsel değil. Depremin yeri bilinir ama zamanı bilinmez. Marmara’da, Bingöl-Yedisu’da, Ege ve Kıbrıs hattında olduğu gibi bu bölgede de büyük deprem potansiyeli vardır.”

“TÜRKİYE DEPREM FIRTINASINA GİRDİ Mİ?”

CNN Türk'e konuşan Bulut, son depremlerle ilgili en çok yöneltilen “Türkiye deprem fırtınasına mı girdi?” sorusuna ise net bir açıklama getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Deprem fırtınası, magma hareketlerinin olduğu yerlerde görülür. Bir bölgede çok deprem olması deprem fırtınası olduğu anlamına gelmez. Türkiye yılda 18 bin-24 bin arasında deprem yaşayan bir ülke. Şu an yaşanan süreç, büyük kırılmalar sonrası enerji transferinin tetiklediği doğal bir tektonik hareketliliktir. Bu bir fırtına değil, doğal bir süreç.”

İŞTE BÜYÜK DEPREM POTANSİTELİ TAŞIYAN ALANLAR

Bulut, büyük deprem potansiyeli taşıyan alanları şu şekilde sıraladı:

Kıbrıs yayı - Hatay ucu - Antalya Körfezi hattı

Ege - Girit - Rodos hattı (8 ve üzeri deprem üretme potansiyeli)

(8 ve üzeri deprem üretme potansiyeli) Bingöl - Yedisu segmenti (7’nin üzerinde deprem beklentisi)

(7’nin üzerinde deprem beklentisi) Marmara Denizi içi (bilinen büyük deprem potansiyeli)

(bilinen büyük deprem potansiyeli) Ege açılma kuşağı (6.3 – 7 arası depremler beklenen hatlar)

Bulut, tüm bu alanların haritalarla ortaya konduğunu, sürpriz bir durum olmadığını belirterek, “Bizim tartışmamız gereken bu değil; yapılması gereken hazırlıkları tamamlamak” ifadelerini kullandı.

