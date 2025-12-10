Turpun büyüğü heybede

Türkiye haftanın bir günü neredeyse bahis soruşturmasında şafak operasyonlarına uyanıyor. Şu anda TFF ve İstanbul Başsavcılığı kendi mevzuatına göre yol alıyor. TFF, futbolcu ve hakemler konusunda yasal bahis sitelerinden verileri bakanlık kanalıyla elde edip cezalarını verdi. Henüz sevk edip vermedikleri de var. Yasalara göre ‘Sıfır tolerans’ anlayışındaki savcılık ise kendi soruşturmasını yapıyor. Ve buradaki ince ayrıntı savcılık bahis kuponunun miktarına futbolcunun bahis yaptığı maçta oynayıp oynamadığına bakmadan ‘eylem var mı yok mu?’ ona bakıyor. Yani milyonluk bahsi de 3 liralık bahsi de aynı görüyor.

BAKANLIK BEKLENİYOR

TFF’den önce kolları sıvayan ve soruşturmaya başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Ekim’de gizlilik kararı alıyor. Peki ilk sevklerin ekim ayının sonunda yapıldığı bahis soruşturmasında neredeyiz. Şu ana kadar olup bitenler küçük bir dilim. Çünkü işin içine daha teknik direktörler, eski hakemler menajerler doktorlar, masörler, kulüp başkanları ve yöneticiler de girecek. TFF, son beş yılda aktif olarak görev almış ancak şu anda faal olmayan hakemler, faal gözlemciler, teknik direktörler, menajerler, masör ve kulüp doktorlarıyla ilgili (bahis hesapları ve oynayıp oynamama) konusunda bakanlıktan inceleme talep etti. Savcılık, henüz TFF’nin karara bağladığı 1.265 futbolcunun 101’i ve 174 hakemin 152’si ile ilgili işlem yaptı.

OPERASYONUN KRONOLOJİSİ

31 Ekim: PFDK, 149 hakeme ceza verdi.

7 Kasım: 17 gözaltı, 4 tutuklama kararı.

13 Kasım: PFDK, 101 futbolcuya ceza verdi.

5 Aralık: 27 gözaltı (19’u savcılık kaynaklı).

18 Kasım: PFDK’dan 282 kişiye (2. Lig) ceza.

Savcılık henüz işlem yapmadı

20 Kasım: PFDK, 638 isme (3. Lig) ceza verdi.

Savcılık henüz işlem yapmadı.

8 Aralık: 197 futbolcu PFDK’ya sevk edildi.

Savcılık henüz işlem yapmadı.

9 Aralık: 22 hakem, 27 futbolcu sevk edildi.

Savcılık henüz işlem yapmadı.

İKİ FARKLI KOLDAN ARAŞTIRMA VAR

Bahis soruşturmasında TFF, bakanlıktan veri talep ederken savcılık kendi araştırmasını yapıp MASAK raporları, WhatsApp yazışmalarını da dikkate alarak inceleme yapıyor ve buna göre dosyayı genişletiyor. Ve TFF ile savcılığın ayrıştığı nokta F.Bahçeli Mert Hakan Yandaş olayı. TFF’nin sevk etmediği (çünkü kendi adına hesap yok) Yandaş, savcılık soruşturmasında başkası üzerinden bahis oynadığı iddiasıyla sevk edilip tutuklandı.

PERDE ARKASI BİLGİLER...

Yabancıların kaldığı Maltepe cezaevine gönderilen Konyasporlu Ndao, forma giymediği Beşiktaş maçına da bahis yapmış.

Mert Hakan Yandaş’a savcılık sorgusunda avukat ordusu destek vermiş (F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da var).

Adana Demirspor Kulübü eski başkanı Murat Sancak’ın gözaltı sürecinde özellikle genç futbolcuları teselli ettiği belirtiliyor.

G.Saraylı Metehan Baltacı için önce ‘serbest kaldı’ haberi yayılıyor. Ailesi almaya geliyor. Gerçek olmadığı ortaya çıkıyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı aynı hücrede kalıyor.

Tahir Kum’un önceki yazıları...