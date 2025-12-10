Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yaptıkları iş birliğiyle "Arıcılık Ulusal Meslek Standardı"nın oluşturulması için çalışma başlattı.

Türkiye’de arıcılık sektöründe standartların güçlendirilmesi için yeni bir adım atıldı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile iş birliği yaparak “Arıcılık Ulusal Meslek Standardı”nın hazırlanmasına yönelik süreci başlattıklarını açıkladı.

81 ildeki 72 bin 325 üye ile Türkiye’deki arıcıları temsil ettiklerini belirten Demir “Ülkemiz yıllık 95 bin 492 ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada. Ayrıca 8,9 milyon koloni varlığıyla dünyanın en çok koloniye sahip üçüncü ülkesi” dedi.

"MYK’YE BAŞVURUMUZU YAPACAĞIZ"

MYK Başkanı Aşkın Tören ile eğitim, sertifikasyon ve izlenebilirlik konularını görüştüklerini söyleyen Demir “Ulusal meslek standardı mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri resmî olarak tanımlar, ülke genelinde aynı kaliteyle icra edilmesini sağlar. Bu çalışma sayesinde arıcılar ortak standart doğrultusunda üretim yapacak. Ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım. Taslak standardı oluşturarak MYK’ye başvurumuzu yapacağız” diye konuştu.

