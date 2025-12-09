HABER MERKEZİ
Ünlü oyuncu Murat Cemcir taburcu oldu! Yoğun bakımda tedavi görmüştü
Evinde rahatsızlanmasının ardından 28 Kasım günü hastaneye kaldırılan ve iç kanama nedeni ile yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumu netleşti. Durumu iyiye giden Murat Cemcir'in dün akşam taburcu olduğu öğrenildi.
Özetle DinleÜnlü oyuncu Murat Cemcir taburcu oldu! Yoğun bakım...
Kaydet
Magazin 3 dk önce
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve taburcu oldu.
- Murat Cemcir geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
- 49 yaşındaki oyuncunun iç kanama geçirdiği öğrenildi.
- Beş gün yoğun bakımda tedavi gördü.
- Durumu düzelmesi üzerine normal odaya alındı.
- Cemcir dün akşam taburcu oldu.
0:00 0:00
1x
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Maslak’taki özel bir hastaneye hastaneye kaldırılmıştı.
49 yaşındaki oyuncunun iç kanama geçirdiği öğrenilmişti.
ÖNERİLEN HABERLER
MAGAZİN
Murat Cemcir ölümden döndü! Kimse beklemiyordu… Eski dostu Ahmet Kural’dan şaşırtan tavır
MURAT CEMCİR TABURCU OLDU
Beş gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu, durumunun düzelmesi üzerine normal odaya alınmıştı. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, dün akşam taburcu oldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR