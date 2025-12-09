Evinde rahatsızlanmasının ardından 28 Kasım günü hastaneye kaldırılan ve iç kanama nedeni ile yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumu netleşti. Durumu iyiye giden Murat Cemcir'in dün akşam taburcu olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Maslak’taki özel bir hastaneye hastaneye kaldırılmıştı.

49 yaşındaki oyuncunun iç kanama geçirdiği öğrenilmişti.

Murat Cemcir

MURAT CEMCİR TABURCU OLDU

Beş gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu, durumunun düzelmesi üzerine normal odaya alınmıştı. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, dün akşam taburcu oldu.

