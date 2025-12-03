Ünlü oyuncu Murat Cemcir’i hastanelik eden divertikül kanamasına karşı uzman isim uyardı. 50 yaş üstünün risk altında olduğu hastalık, ağrısız ve sessiz şekilde ilerliyor. İşte bu hastalığın bilinmeyenleri ve dikkat edilmesi gerekenler…

'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan 49 yaşındaki ünlü oyuncu Murat Cemcir geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncunun, divertikül kanaması (kalın bağırsakta gerçekleşiyor) nedeniyle tedaviye alındığı öğrenilmişti.

50 YAŞ ÜSTÜ RİSK ALTINDA

Cemcir’in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından halk arasında çok bilinmeyen gizli tehlike divertikül kanaması için uzman isim uyardı.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, özellikle 50 yaş üstü kişiler için bu hastalığın büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu kanama sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı

“GENELLİKLE ANİ GELİŞİR”

Hayati risk taşıyan divertikül kanaması için uyaran Korkut şunları söyledi: Divertikül kanaması, kalın bağırsak duvarında oluşan küçük cep şeklindeki çıkıntıların (divertikül) damarlarında meydana gelen yırtılma veya zedelenmedir. Genellikle ani gelişir ve ağrısız bir bağırsak kanaması olarak kendini gösterir.

CİDDİ DURUMLARDA KANAMA YAPIYOR

Bu kanamanın sıklıkla yoğun kabızlık sorunu olan hastalarda görüldüğünü belirten Korkut, hastalığın ileri komplikasyonlar ortaya çıktığında ciddi ağrı ve yoğun kanamaya yol açabildiğini söyledi.

Korku, şunları söyledi: Yüzde 80 oranında kanama kendi kendine durabiliyor. Gerekli durumlarda kolonoskopik girişimler veya nadiren cerrahi müdahaleler uygulanıyor. Tedavi sonrası yakın takip ile hastaların durumu stabilize ediliyor.

Ünlü oyuncuyu hastanelik eden hastalık ağrısız ilerliyor

Korkut, tedavi sonra için de hastaların yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

Bol sıvı almak,

Günlük egzersiz yapmak,

Sigara ve obeziteye dikkat etmek

MURAT CEMCİR’E NE OLDU?

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanmış, iç kanama geçirdiği tespit edilmiş, oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü açıklanmıştı.

Cemcir’in hastalığına ilişkin hastaneden yapılan açıklamada, "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor" denilmişti.

Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Cemcir'in yoğun bakımdan çıktığını söylemişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası