Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'de yangın yönetmeliğine uyulmaması ve tesisteki eksikliklerin ardından gözler otellere çevrilmişti. Bolu'da yaşanan facianın ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde masraftan kaçan birçok otel satışa çıkarıldı.

Marmaris'te bazı küçük ölçekli oteller, yatırım gerektiren standartlar nedeniyle teker teker satışa çıkarılıyor. İlan sitelerinde konum, oda sayısı ve tesis özelliklerine göre otellerin fiyatlarının 1 milyon dolardan başlayıp 10 milyon dolara kadar çıktığı görülüyor.

MASRAFTAN KAÇAN OTELİ SATIYOR

Daha önce de bu tür ilanların olduğu, satışların yeni başlamadığı ancak özellikle ruhsat ve yangın yönetmeliği şartlarını karşılayamayan tesislerin satışa çıkarıldığı ifade edildi. Özellikle, yangın önleme sistemleri, yangın merdiveni zorunluluğu ve yüksek maliyetli tadilatlar gibi yükümlülükleri karşılayamayan işletmelerin çözümü tesisi elden çıkarmakta bulduğu belirtildi.

"MASA ALTINDAN GİZLİ SATIŞ YOK"

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, gündeme yansıyan satışların "gizli satış" olarak nitelendirilecek bir durum oluşturmadığının altını çizdi. Aygün, satılık ilanlarının her zaman mevcut olduğunu belirterek, "Marmaris'te masa altından bir gizli satış söz konusu değil. Sadece zaman zaman aracılar, tesis sahiplerinin düşündükleri fiyatları öğrenmeye çalışıyor. Bu durum tüm tesislere yaygın değil" diye konuştu.

Aygün, satılık olarak görünen tesislerin yaklaşık yüzde 80'inin resmi iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı şartlarını karşılamayan küçük çaplı işletmeler olduğunu, özellikle yangın yönetmeliğinde yapılması gereken masraflardan kaçan otellerin satış listesinde yer aldığını söyledi.

"MARMARİS'TE AİLE İŞLETMESİ MODELİ SATIŞLARI FRENLİYOR"

Marmaris'te tesislerin yaklaşık yüzde 95'inin arsasının işletme sahibine ait olması, satış eğilimini büyük ölçüde azaltıyor. Başkan Aygün, ilçede dışarıdan yatırımcı bulunmadığını ve tesislerin kuşaktan kuşağa ailelerin elinde kaldığını belirterek, "Az kazanayım ama işletmeye devam edeyim anlayışı hakim. Atalardan kalan işletmeyi satmak yerine faaliyetlerini sürdürmeyi tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"ANTALYA MODELİ MARMARİS'TE İŞLEMİYOR"

GETOB Başkanı ve kendisi de otel işletmecisi olan Aygün, "Turizmde yatırımcı ağırlığının yoğun olduğu Antalya gibi bölgelerde işletmeler daha ticari bir bakışla yönetilirken, Marmaris'te bu yapı bulunmuyor. Verim alınamayan yönetimler değiştiriliyor, gelir hedefi tutmazsa satışa gidilebiliyor. Ancak Marmaris'te geleneksel aile işletmeciliği bu tür değişimleri yavaşlatıyor" şeklinde konuştu.

"SEKTÖRDE BİLİNEN SADECE BİRKAÇ TESİS SATIŞTA"

Tur operatörleriyle çalışan büyük tesislerin satış baskısı altında olmadığını vurgulayan Başkan Aygün, sektörde uzun zamandır bilinen sadece 2, 3 tesisin sürekli satışta olduğunu, bunun dışındaki işletmelerde gizli bir satış sürecinin bulunmadığını söyledi. GETOB Başkanı Aygün, kiralama girişimlerinin zaman zaman olsa da genellikle kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü, tesis sahiplerinin ise kiralamada dahi yüksek bedel talep edebildiğini aktardı.

