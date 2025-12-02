Yorumcu Nihat Kahveci, Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı. Sarı-lacivertli formayı giyen futbolcuya sert sözlerle yüklenen eski milli futbolcu, "Gol, asist katkısı yapmadığı sürece kadroda tutmanın anlamı yok" sözlerini sarf etti.

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Leroy Sane'nin 27'nci dakikada ceza sahası dışından kaydettiği gole, sonradan oyuna dahil olan Jhon Duran 90+5'te cevap verdi. Nihat Kahveci, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'nin perfomansını değerlendirdi.

Nihat Kahveci

"TEREDDÜT ETMEDEN DURAN"

Derbi sonrası Kontraspor YouTube kanalında konuşan eski futbolcu, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın, En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın önünde olduğunu belirterek, "Jhon Duran'ın tek ayağı sağlam olsun, isterse peş peşe 3 tane kırmızı kart görsün. Tedesco, tereddüt etmeden Duran'ı En-Nesyri'nin önünde yazmalı" dedi.

Jhon Duran'ın gol sevinci

"BAZEN GOL ATTIĞINDA DA ÇEKİLMİYOR"

Canlı yayında Faslı golcü En-Nesyri'yi sert sözlerle hedef alan Kahveci, "Bu En-Nesyri'den çektiği nedir Fenerbahçeli taraftarların! Gerçekten Fenerbahçe'de birkaç oyuncu var gol atmadıkları, asist katkıları yapmadıkları sürece kadroda tutmanın anlamı yok. Ben izlerken sinirleniyorum bazılarına. Direkt bir numara En-Nesyri bende. Gol atmadığı zaman çekilmiyor, asist yapmadığında çekilmiyor. Bazen gol attığında da çekilmiyor. Duran hepsinin önünde" ifadelerini kulandı.

Abdülkerim Bardakcı - Youssef En-Nesyri

Haberle İlgili Daha Fazlası