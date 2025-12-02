Süper Lig'in 14'üncü haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaşan lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Spor yazarları, Okan Buruk ve Domenico Tedesco'nun kadro tercihleri ile iki takım oyuncularının performansını değerlendirdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, hakem Yasin Kol'un yönettiği dev derbide Chobani Stadyumu'nda 1-1 ile puanları paylaştı. Konuk ekip, 33 puanla liderlik koltuğunu kaptırmazken, sarı-lacivertliler 32 puanla takibini sürdürdü. Spor yazarları, Türkiye'nin günlerdir sonucunu merakla beklediği müsabakayı yazdı. İşte yorumlar...

"BÖYLE ZAFER Mİ KAZANILIR?"

"Fenerbahçe Kadıköy’de, kendi evinde o muazzam taraftar ve büyüleyici atmosferde böyle mi oynar? Söyleyin… Şampiyonluk yolundaki bir takım en güçlü rakibinin kalesine ilk yarı boyunca bir kez olsun şut atmaz mı, golü düşünmez mi, kalecisi Uğurcan’ı tehdit etmez mi, etmedi, edemedi. Bu bölümde bırakın pozisyona girip, gol atamı, düşünemedi, inanın düşünmek dahi istemedi. Mesele de bu ya. Fenerbahçe’nin oyun kurgusuna bakın. Uzun toplar, doldur boşat ve basit futbol, böyle zafer mi kazanılır, destan mı yazılır?" (Hasan Sarıçiçek / Türkiye)

Galatasaray takımı, maç sonucunu taraftarlarıyla kutlarken

"TALISCA NEDEN 11'DE YOKTU?

"Hani bazı televizyon yorumcularına göre bu Tedesco çok büyük hocaydı ya, sahaya çıkardığı takımda son maçların çözücüsü Talisca neden yoktu? Ben bu arada iyi işler yapan Oğuz’u da ilk 11'de arıyordum. Buna karşılık sakatı ve arızalısı bol olan Galatasaray, Lemina’yı stopere koymuş, Kazımcan sol bekte yarım yamalak oynayan 2-3 tane de sakatı vardı. Çok enteresandır, ev sahibi olarak oynayan Fenerbahçe maçın son bölümüne kadar bir tane gol pozisyonuna girememişti." (Kemal Bilgin / Türkiye Gazetesi)

Fenerbahçe formasıyla Galatasaray derbisinde oynayan Anderson Talisca

"SANE VE DURAN'IN ORTAK ÖZELLİKLERİ"

"En-Nesyri, tempolu futbola tepki olarak doğmuş bir santrfor! Tedesco’nun bu seviyede bir maça onunla başlaması hataydı, Fenerbahçe için müsabaka zaten bence 63’te Duran’ın girmesiyle start aldı. Leroy Sane’yi geçmişte maç seçmekle eleştirmiştim, ancak o cevabını dün sahada verdi, derbide ilk yarıda vitesi beşe taktı. Yüz topun 99’unu sola çekiyordu, bir tanesini sağa çekti, o da takımının liderliği korumasına yetti. Derbinin kaderini tayin eden iki adam, Sane ve Duran’ın ortak özellikleri tempo ve çeviklik. " (Uğur Meleke / Hürriyet)

"GALATASARAY'DA BİR PUAN ÖNEMLİ KAZANÇ"

"Galatasaray son saniyede yediği gole üzülecek ama deplasmanda bir puan da onlar için önemli bir kazanç. Öne çıkan isimler; Torreira, Lemina ve Sara… Bir de en çok takdir edilmesi gereken de çok uzun süre sonra şans bulan ve böyle bir derbide sahaya çıkan Kazımcan'dı. Fenerbahçe'de Kerem çok kötüydü, adeta hiçbir şey yapmadı. Nene'nin performansı düşüktü" (Ömer üründül / Sabah)

"SANE TEK BAŞINA GALATASARAY'I YÖNLENDİRDİ"

"Fenerbahçe teknik direktörü, değişiklikleri geç yapınca, rakibinin ekmeğine yağ sürdü. Fener seyircisi maç başlamadan önce ateşli ve heyecanlıydı. Ama sahaya çıkan takımları, o taraftarın heyecanını sabun köpüğü gibi erittiler. 'Yine mi mağlup olacağız?' havasına girdiler. Dün gece Sane, tek başına hem Galatasaray’ı yönlendirdi, idare etti hem de Fenerbahçeli futbolcuları rahatsız etti. Orkestra şefi gibiydi. Bir de gol attı. Hani herkes Sane’yi arıyordu ya dün akşam Fener stadında 'Ben buradayım' dedi." (Erman Toroğlu / Sözcü)

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, derbide 1 gol attı

"KAÇAN BALIK BÜYÜK OLDU"

"Derbinin sonucunu hatalar zinciri belirledi. Galatasaray avucunun içindeki 3 puanın 2'sini yanlış değişiklikler yüzünden Kadıköy'de bıraktı! Fenerbahçe, Duran'ın son saniye golüyle büyük sevinç yaşadı! Ama bu kadar eksiği olan, yorgun ve formsuz Galatasaray'ı yense; tam 65 hafta sonra lider olacaktı! O yüzden Fenerbahçe adına da kaçan balık büyük oldu!" (Zeki Uzundurukan / Fotomaç)

"KALAN SAĞLAR BİZİMDİR"

"Galatasaray, Kadıköy'den hem lider olarak döndü hem de ezeli rakibini evinde yenme fırsatını son dakikada kaçırdı. Okan Buruk'un elinde 'kalan sağlar bizimdir' anlayışında bir kadro vardı. Lemina ve golcü Osimhen'in derbiye yetişmesi Galatasaray'a psikolojik olarak çok olumlu yansıdı. Özellikle G.Saray ilk yarıda oyunun temposunu kontrol ederken rakibine pozisyon vermedi. Sane'nin vuruşuyla gelen gol, G.Saray'ın Kadıköy'de daha güvenli, yardımlaşması ön planda bir oyun ortaya koymasını sağladı." (Levent Tüzemen / Sabah)

Tribünlerden atılan maddeden ötürü Kazımcan Karataşsakatlanan Kaz

"FENERBAHÇE'NİN YOLU UZUN"

"Fenerbahçe’nin yolunun daha uzun olduğu ortaya çıktı. Okan Buruk her türlü eksik ve hazırlıksızlığa rağmen en uygun futbolu buldu kaybetmeme adına. Belki de eldeki oyuncu grubunun “winner” özelliğini bildiği için. Kazımcan’ı yaralayan taraftara ise mümkün olduğunca çabuk psikiyatrik tedavi öneriyorum. " (Mert Aydın / Milliyet)

Jhon Duran 90+5'de attığı gole sevinirken

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası