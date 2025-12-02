Süper Lig'de oynanan Galatasaray derbisinde 90+5. dakikada attığı golle Fenerbahçe'ye puanı getiren Kolombiyalı yıldız Jhon Duran, 10 dakika daha olması halinde maçı kazanabileceklerini iddia etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe'de tek golü atan Jhon Duran, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAHRAMAN DEĞİLİM"

Duran, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynanan maçların kahramanı olduğunun söylenmesi üzerine, "Kahraman değilim. Ben sadece takımıma yardım etmek için çok fazla çalışıyorum. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Derbiler zordur. İlk derbiyi kazandık, bugün berabere kaldık. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum." açıklamasını yaptı.

"KEŞKE 10 DAKİKA DAHA OLSAYDI"

"90+5. dakikada attığın golün ardından biraz daha süre olsaydı galip gelebilir miydiniz?" sorusuna cevap veren Duran, "Evet. Takım olarak kazanmayı düşündük. Oyunun sonunda üstün olan bizdik. 10 dakika daha olsaydı keşke. Yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara hazırlanmak." dedi.

Editör:EMRAH TAŞÇI

