Akaryakıta gelen zam furyası yerini indirim rüzgarına bıraktı. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin fiyatında düşüş olacak. İşte detaylar...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 61 doların altına sarkarak son 5 haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıttaki

furyasını indirim rüzgarına dönüştürdü.

ÜST ÜSTE ZAM GELMİŞTİ

Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruşluk tarihin en büyük zammı gelmişti. 7 Kasım tarihinde de motorinin litresi 2 lira 7 kuruş artarken, 15 Kasım tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da ise 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıtta indirim rüzgarı başladı! Benzin ve motorinde tabela değişiyor

ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası 25 Kasım tarihinde motorine 2 lira 44 kuruş indirim uygulanmıştı. Şimdi ise akaryakıta çifte indirim daha geliyor.

BENZİN VE MOTORİNDE TABELA DEĞİŞİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 28 Kasım Cuma gününden itibaren benzin ve motorinin fiyatı düşecek. İndirim benzinde 73 kuruş, motorinde ise 2 lira 11 kuruş olacak.

Akaryakıtta indirim rüzgarı başladı! Benzin ve motorinde tabela değişiyor

27 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 55.00 57.07 27.71 İstanbul Anadolu 54.86 56.93 27.08 Ankara 55.87 58.10 27.60 İzmir 56.20 58.43 27.53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

