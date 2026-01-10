Konya, su yönetimi ve atık su arıtma yatırımlarıyla susuzluk riskini ortadan kaldırırken, arıtılmış suyu tarımda yeniden kullanarak hem tasarruf sağladı hem de ekosistemi koruyor.

Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden biri olmasına rağmen Konya, susuzluk riskini doğru planlama ile bitirdi.

Meclis’te Konya’daki çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer “12 grup suyu projesi ve 177 mahallenin ortak kaynak yönetimi ile sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı oluşturuldu. Atık su yönetiminde Konya Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesi 400 bin metreküpe çıkarılacak, arıtılmış su tarımsal sulamada yeniden kullanılacak. Türkiye’de ilk ve tek olan Mor Şebeke sistemi ile bugüne kadar 2 milyon 719 bin metreküp su geri kazanıldı. Aynı zamanda su kayıpları yüzde 32,5’ten yüzde 20 seviyelerine düşürülerek 25 milyon metreküp tasarruf sağlandı. Bu miktar, Çumra büyüklüğünde dört ilçenin yıllık su ihtiyacına denk geliyor. Türkiye’nin en az yağış alan illerinden biri olan Konya’da su kesintileri yaşanmıyorsa, bu tesadüf değildir. Bu, yıllar öncesinden yapılan planlamanın, zamanında hayata geçirilen yatırımların sonucudur” dedi.

Özer, Beyşehir, Meke ve Tuz Göllerinde yürütülen çevresel projelerle doğal dengenin korunmaya çalışıldığı 2026 yılında Meke Gölü’ne yeniden su verilmesinin planlandığını, Tuz Gölü havzasında kurulan beş yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisiyle ekosistemin güçlendirileceğini kaydetti.

BİR YILDA 99,8 MİLYON METREKÜP ATIK SU ARITILDI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılında llgın, Çumra, Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamlanarak hizmete alındığını belirtti. 2018'den bu yana 14 atık su arıtma tesisi inşa ettiklerini söyleyen Altay "Tamamlanan son yatırımlarla birlikte il genelindeki toplam atık su arıtma tesisi sayısı 49'a ulaştı. 2025 yılı içerisinde Konya'daki atık su arıtma tesislerimizde toplam 99 milyon 839 bin 191 metreküp atık su arıtılarak yeniden kullanıma kazandırıldı. Ayrıca atık çamurlardan 4 milyon 476 bin 286 kilovat saat elektrik enerjisi üretildi" dedi.

Başkan Altay arıtılmış suyun tarımda da kullanıldığını ifade etti.

