Konya’da camide dans ederek uygunsuz davranışlarda bulunan genç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç hakkında ‘Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Aziziye Camii'nde çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada tepki toplamıştı.

TEPKİ TOPLAMIŞTI

Genç bir kız, cami içinde erkek arkadaşını çekerek etrafında dans etmiş, ardından bu görüntüleri ‘Manitayı camide bile darlama işi' başlığıyla sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Tepki yağan görünler sonrasında müzik eşliğinde videoyu paylaşan gençler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Antalya'da ikamet ettikleri, Konya'ya ise yakın zamanda geldikleri öğrenilen 2 geçten A.Ö. (21) dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İfadesi alınan A.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. A.Ö.’ hakkında ‘Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı resmi soruşturma sürüyor.

