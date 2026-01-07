Konya'da camide dans eden genç serbest bırakıldı
Konya’da camide dans ederek uygunsuz davranışlarda bulunan genç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç hakkında ‘Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldı.
- Konya Aziziye Camii'nde çekilen ve genç bir kızın erkek arkadaşıyla cami içinde dans ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki topladı.
- Görüntüleri paylaşan 21 yaşındaki A.Ö., Antalya'da gözaltına alındı.
- A.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
- Hakkında "dini değerleri aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından adli işlem başlatıldı.
- Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı resmi soruşturma devam ediyor.
Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Aziziye Camii'nde çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada tepki toplamıştı.
TEPKİ TOPLAMIŞTI
Genç bir kız, cami içinde erkek arkadaşını çekerek etrafında dans etmiş, ardından bu görüntüleri ‘Manitayı camide bile darlama işi' başlığıyla sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Tepki yağan görünler sonrasında müzik eşliğinde videoyu paylaşan gençler hakkında soruşturma başlatılmıştı.
SERBEST BIRAKILDI
Antalya'da ikamet ettikleri, Konya'ya ise yakın zamanda geldikleri öğrenilen 2 geçten A.Ö. (21) dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
İfadesi alınan A.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. A.Ö.’ hakkında ‘Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı resmi soruşturma sürüyor.