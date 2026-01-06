Konya'da bir camide genç kız ve bir erkek tarafından müzik eşliğinde paylaşın video büyük tepki çekti. Uygunsuz davranışların ardından şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada beğeni ve takipçi kazanmak için her yolu deneyenler, günden güne artıyor. Son olarak bu skandal paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

"MANİTAYI CAMİDE DARLAMA İŞİ..."

Konya’daki Aziziye Camii’nde genç bir kız, cami içinde erkek arkadaşını çekerek "Manitayı camide bile darlama işi…” notunu düşüp sosyal medya hesabında paylaştı.

TEPKİ ÇEKTİ

Cami içerisindeki bu uygunsuz ve lakayıt davranış, büyük tepki çekti. Olay kısa sürede sosyal medyanın da gündemine otururken yeni bir gelişme daha yaşandı.

Edinilen bilgiye göre müzik eşliğinde videoyu paylaşan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

