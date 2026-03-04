Nissan’dan tüm modellere zam! Mart ayı fiyat listesi açıklandı
Nissan mart ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Türkiye’de satılan Juke, Qashqai ve X-Trail modellerinin hepsine zam yapıldı.
Nissan’ın Mart ayı fiyat listesi paylaşıldı. Markanın Türkiye satılan tüm modellerine zam yapıldı. Qashqai, Juke ve X-Trail modellerinin Mart 2026 fiyatları ne oldu?
İşte Nissan modellerinin güncel fiyatları… (Şubat-Mart fiyatı)
Nissan Qashqai - 2.249.000 TL - 2.595.600 TL
Nissan Juke - 1.649.600 TL - 1.735.200 TL
Nissan X-Trail - 4.329.700 TL - 4.550.600 TL
NISSAN QASHQAI MART AYI FİYAT LİSTESİ – KAMPANYALI FİYAT
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack - 2.695.600 TL - 2.595.600 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack - 3.113.500 TL - 3.013.500 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 - 3.493.200 TL - 3.493.200 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum - 3.594.900 TL - 3.594.900 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 - 3.710.500 TL - 3.710.500 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium - 3.739.500 TL - 3.739.500 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 - 3.854.900 TL - 3.854.900 TL
e-POWER 190PS Skypack - 3.712.900 TL - 3.612.900 TL
e-POWER 190PS N-Design - 3.837.700 TL - 3.737.700 TL
e-POWER 190PS Platinum - 4.162.000 TL - 4.062.000 TL
e-POWER 190PS Platinum Premium - 4.301.800 TL - 4.201.800 TL
NISSAN JUKE MART AYI FİYAT LİSTESİ – KAMPANYALI FİYAT
1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna - 1.835.200 TL - 1.735.200 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 2.230.500 TL - 2.130.500 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum - 2.323.700 TL - 2.223.700 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design - 2.450.800 TL - 2.350.800 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport - 2.450.800 TL - 2.350.800 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium - 2.669.800 TL - 2.569.800 TL
2025 MODEL NİSSAN X-TRAİL MART AYI FİYATLARI – KAMPANYALI FİYAT
1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 4.650.600 TL - 4.550.600 TL
1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 5.122.400 TL - 5.022.400 TL