Skoda Mart fiyat listesini açıkladı: Fabia fiyatına Kamiq! 750 bin TL’ye varan indirimler
Skoda Mart ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerine zam yaparken indirim kampanyaları da dikkat çekiyor.
- Skoda'nın Mart ayı fiyat listesi güncellendi ve birçok modelde önemli indirimler sunuluyor.
- Superb modelinde 750.000 TL'ye varan en yüksek indirimler mevcut.
- Octavia, Kamiq ve Kodiaq modellerinde 340.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar indirimler uygulanıyor.
- Bazı modellerin kampanyalı fiyatları, giriş seviyesi donanım fiyatlarının altına çekildi.
- Listelerde "2026 model yılı" ibareli araç fiyatları da yer alıyor.
Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi. Mart listesinde tüm modellere zam geldi. Peki Skoda’da Mart ayı fiyatları nasıl? 2026 Şubat listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?
İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…
|Model
|Şubat Fiyatı
|Mart Fiyatı
|Skoda Fabia
|1.776.200 TL
|1.829.900 TL
|Skoda Scala
|1.854.900 TL
|1.791.400 TL
|Skoda Octavia
|2.639.900 TL
|2.639.900 TL
|Skoda Superb
|3.699.900 TL
|3.774.900 TL
|Skoda Kamiq
|1.861.400 TL
|1.861.400 TL
|Skoda Karoq
|3.072.700 TL
|3.149.900 TL
|Skoda Kodiaq
|3.699.900 TL
|3.699.900 TL
|Skoda Elroq
|2.469.900 TL
|2.469.900 TL
|Skoda Enyaq Coupe
|3.599.900 TL
|3.599.900 TL
|Skoda Enyaq
|3.499.900 TL
|3.499.900 TL
OCTAVİA’DA 500 BİN TL’YE YAKIN İNDİRİM KAMPANYASI
Güncel listeye bakıldığında Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin Premium versiyonunda 500 bin TL’ye varan indirim olduğu görülüyor. 2.999.900 TL’den 2026 model yılıyla satışta olan aracı almak isteyenler için kampanyalı fiyatı 2.522.200 TL olarak belirlenmiş. Bu da 477.700 TL’lik bir indirim anlamına geliyor ki giriş seviyesi olan Elite donanımdan bile aşağı çekilmiş fiyatı. Yine Kamiq modelinde de 340 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Kodiaq’ta da versiyonuna göre indirim miktarı 500 bin TL’ye kadar çıkıyor. Superb modelinde 750 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Skoda Fabia Mart ayı fiyatı
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Premium
|1.0 TSI 115 PS DSG
|1.829.900
|1.829.900
|Monte Carlo
|1.5 TSI 150 PS DSG
|2.214.900
|2.214.900
Skoda Scala Mart ayı fiyatı – Kampanyalı fiyat
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Elite
|1.0 TSI 115 PS DSG
|1.854.900
|1.791.400
|Premium
|1.0 TSI 115 PS DSG
|2.144.900
|2.144.900
|Premium
|1.5 TSI 150 PS DSG
|2.274.900
|2.274.900
|Monte Carlo
|1.5 TSI 150 PS DSG
|2.584.900
|2.305.700
Skoda Octavia Mart ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Elite
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|2.639.900
|2.639.900
|Premium
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|2.999.900
|2.522.200
|Prestige
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|3.299.900
|3.299.900
|Sportline
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|3.299.900
|3.299.900
|RS
|2.0 TSI 265 PS DSG
|5.429.900
|5.429.900
Skoda Superb Mart ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Premium
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|3.774.900
|3.774.900
|Prestige
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|4.499.900
|3.741.600
|Sportline
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|4.449.900
|3.682.500
|L&K Crystal
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|4.899.900
|4.899.900
|L&K Crystal
|2.0 TDI 193 PS DSG 4x4
|6.849.900
|6.849.900
|L&K Crystal
|2.0 TSI 265 PS DSG 4x4
|6.949.900
|6.949.900
Skoda Kamiq Mart ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Elite
|1.0 TSI 115 PS DSG
|2.024.900
|1.861.400
|Premium
|1.0 TSI 115 PS DSG
|2.269.900
|2.269.900
|Premium
|1.5 TSI 150 PS DSG
|2.534.900
|2.534.900
|Monte Carlo
|1.5 TSI 150 PS DSG
|2.699.900
|2.359.500
Skoda Karoq Mart ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Premium
|1.5 TSI 150 PS DSG
|3.149.900
|3.149.900
|Prestige
|1.5 TSI 150 PS DSG
|3.469.900
|3.197.600
|Sportline
|1.5 TSI 150 PS DSG
|3.569.900
|3.289.700
Skoda Kodiaq Mart ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat
|Model Versiyonu
|Motor ve Şanzıman
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Premium
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|3.699.900
|3.699.900
|Prestige
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|4.499.900
|3.993.000
|Sportline
|1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|4.649.900
|4.422.800
|Prestige
|2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4
|6.499.900
|6.056.400
|Sportline
|2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4
|6.749.900
|6.289.300
|RS
|2.0 TSI 265 PS DSG 4x4
|7.099.900
|6.615.300
Elektrikli Skoda Elroq Mart ayı fiyat listesi (2026 model yılı)
|Model
|Model Detayı
|Fiyat (TL)
|Yeni Skoda Elroq
|60 e-Prestige 204 PS
|2.469.900
|Yeni Skoda Enyaq
|60 e-Prestige 204 PS
|3.499.900
|Yeni Skoda Enyaq Coupe
|60 e-Sportline 204 PS
|3.599.900