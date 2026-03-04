Skoda Mart ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerine zam yaparken indirim kampanyaları da dikkat çekiyor.

Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi. Mart listesinde tüm modellere zam geldi. Peki Skoda’da Mart ayı fiyatları nasıl? 2026 Şubat listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

Model Şubat Fiyatı Mart Fiyatı Skoda Fabia 1.776.200 TL 1.829.900 TL Skoda Scala 1.854.900 TL 1.791.400 TL Skoda Octavia 2.639.900 TL 2.639.900 TL Skoda Superb 3.699.900 TL 3.774.900 TL Skoda Kamiq 1.861.400 TL 1.861.400 TL Skoda Karoq 3.072.700 TL 3.149.900 TL Skoda Kodiaq 3.699.900 TL 3.699.900 TL Skoda Elroq 2.469.900 TL 2.469.900 TL Skoda Enyaq Coupe 3.599.900 TL 3.599.900 TL Skoda Enyaq 3.499.900 TL 3.499.900 TL

OCTAVİA’DA 500 BİN TL’YE YAKIN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin Premium versiyonunda 500 bin TL’ye varan indirim olduğu görülüyor. 2.999.900 TL’den 2026 model yılıyla satışta olan aracı almak isteyenler için kampanyalı fiyatı 2.522.200 TL olarak belirlenmiş. Bu da 477.700 TL’lik bir indirim anlamına geliyor ki giriş seviyesi olan Elite donanımdan bile aşağı çekilmiş fiyatı. Yine Kamiq modelinde de 340 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Kodiaq’ta da versiyonuna göre indirim miktarı 500 bin TL’ye kadar çıkıyor. Superb modelinde 750 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Skoda Fabia Mart ayı fiyatı

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.829.900 1.829.900 Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.214.900 2.214.900

Skoda Scala Mart ayı fiyatı – Kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1.854.900 1.791.400 Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.144.900 2.144.900 Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.274.900 2.274.900 Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.584.900 2.305.700

Skoda Octavia Mart ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.639.900 2.639.900 Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.999.900 2.522.200 Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.299.900 3.299.900 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.299.900 3.299.900 RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.429.900 5.429.900

Skoda Superb Mart ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.774.900 3.774.900 Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.499.900 3.741.600 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.449.900 3.682.500 L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.899.900 4.899.900 L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 6.849.900 6.849.900 L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 6.949.900 6.949.900

Skoda Kamiq Mart ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.024.900 1.861.400 Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.269.900 2.269.900 Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.534.900 2.534.900 Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.699.900 2.359.500

Skoda Karoq Mart ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 3.149.900 3.149.900 Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.469.900 3.197.600 Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.569.900 3.289.700

Skoda Kodiaq Mart ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.699.900 3.699.900 Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.499.900 3.993.000 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.649.900 4.422.800 Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.499.900 6.056.400 Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.749.900 6.289.300 RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.099.900 6.615.300

Elektrikli Skoda Elroq Mart ayı fiyat listesi (2026 model yılı)

Model Model Detayı Fiyat (TL) Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 2.469.900 Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 3.499.900 Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 3.599.900

