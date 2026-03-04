Fiat, mart ayı fiyat listesini güncelledi. Mart ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip tüm araçlara zam yapıldı. Ayrıca Egea Cross’un uygun fiyatlı modeli artık listede yok.

Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea'nın fiyatı her ay ufak ufak artmaya devam ediyor. Bununla birlikte sevilen modeli Egea Cross'un uygun fiyatlı manuel benzinli versiyonu artık satışta yok. Egea Cross artık sadece dizel otomatik versiyonlarıyla satışta olacak.

Ocak ve şubat ayının ardından Fiat, 2026 yılı mart ayı fiyat listesinde de zam yaptı. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları…

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı Değişim (TL) Egea Sedan 1.389.900 TL 1.409.900 TL +20.000 TL Egea Cross 1.319.900 TL 1.694.900 TL +375.000 TL Grande Panda 1.569.900 TL 1.584.900 TL +15.000 TL 600 1.969.900 TL 1.969.900 TL 0 TL 500e 1.919.900 TL 1.939.900 TL +20.000 TL Topolino 569.900 TL 579.900 TL +10.000 TL

Listede yer alan Fiat 600 ve 500e modelleri 2025 model yılıyla satılıyor.

FİAT'TAN İNDİRİM KAMPANYALARI

Fiat, 2026 yılı Mart ayına özel modellerinde indirim kampanyaları uyguluyor. İndirimler bazı modellerde 100 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Egea Sedan 2026 model yılı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel 1.519.900 TL 1.409.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy Otomatik Dizel 1.709.900 TL 1.659.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban Manuel Dizel 1.579.900 TL 1.479.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Urban Otomatik Dizel 1.759.900 TL 1.709.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge Manuel Dizel 1.639.900 TL 1.539.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Lounge Otomatik Dizel 1.869.900 TL 1.769.900 TL

Egea Cross 2026 model yılı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Street Otomatik Dizel 1.744.900 TL 1.694.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban Otomatik Dizel 1.784.900 TL 1.734.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge Otomatik Dizel 1.879.900 TL 1.851.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited Otomatik Dizel 1.989.900 TL 1.969.900 TL

Grande Panda 2026 model yılı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli 2026 1.584.900 TL 1.514.900 TL 1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon Otomatik Hibrit 2025 MY 1.669.900 TL 1.569.900 TL 1.2 MHEV 110 HP eDCT La Prima Otomatik Hibrit 2025 MY 1.789.900 TL 1.689.900 TL

Topalino 2026 model yılı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)

Versiyon Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Standart Otomatik Elektrikli 669.900 TL 579.900 TL Plus Otomatik Elektrikli 714.900 TL 624.900 TL

Fiat 600 2025 model yılı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)

Versiyon Şanzıman Yakıt Fiyat BEV La Prima 54 kWh Otomatik Elektrikli 1.969.900 TL

Fiat 500e 2025 model yılı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)

Versiyon Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 3+1 La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh Otomatik Elektrikli 2.063.900 TL 1.939.900 TL Cabrio La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh Otomatik Elektrikli 2.119.900 TL 1.989.900 TL Giorgio Armani HB 87 kW / 118 HP – 42 kWh Otomatik Elektrikli 2.219.900 TL 2.089.900 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası