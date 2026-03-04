Türkiye Gazetesi
Fiat mart ayı fiyat listesini açıkladı: Ucuz Egea Cross artık yok!
Fiat, mart ayı fiyat listesini güncelledi. Mart ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip tüm araçlara zam yapıldı. Ayrıca Egea Cross’un uygun fiyatlı modeli artık listede yok.
Özetle
Kaydet
T-Otomobil az önce
Türkiye'nin en çok satan otomobil markalarından Fiat, mart ayı fiyat listesini güncelledi.
- Fiat Egea Cross'un manuel benzinli versiyonu artık satışta değil, model sadece dizel otomatik seçenekleriyle sunuluyor.
- Mart 2026'ya özel bazı Fiat modellerinde 100 bin TL'ye varan indirim kampanyaları düzenleniyor.
- Egea Sedan, Egea Cross ve Grande Panda 2026 model yılıyla, Fiat 600 ve 500e ise 2025 model yılıyla satışta.
Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea'nın fiyatı her ay ufak ufak artmaya devam ediyor. Bununla birlikte sevilen modeli Egea Cross'un uygun fiyatlı manuel benzinli versiyonu artık satışta yok. Egea Cross artık sadece dizel otomatik versiyonlarıyla satışta olacak.
Ocak ve şubat ayının ardından Fiat, 2026 yılı mart ayı fiyat listesinde de zam yaptı. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları…
|Model
|Şubat Başlangıç Fiyatı
|Mart Başlangıç Fiyatı
|Değişim (TL)
|Egea Sedan
|1.389.900 TL
|1.409.900 TL
|+20.000 TL
|Egea Cross
|1.319.900 TL
|1.694.900 TL
|+375.000 TL
|Grande Panda
|1.569.900 TL
|1.584.900 TL
|+15.000 TL
|600
|1.969.900 TL
|1.969.900 TL
|0 TL
|500e
|1.919.900 TL
|1.939.900 TL
|+20.000 TL
|Topolino
|569.900 TL
|579.900 TL
|+10.000 TL
Listede yer alan Fiat 600 ve 500e modelleri 2025 model yılıyla satılıyor.
ÖNERİLEN HABERLER
T-OTOMOBİL
Seat, mart ayı fiyat listesini güncelledi
FİAT'TAN İNDİRİM KAMPANYALARI
Fiat, 2026 yılı Mart ayına özel modellerinde indirim kampanyaları uyguluyor. İndirimler bazı modellerde 100 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Egea Sedan 2026 model yılı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Easy
|Manuel
|Dizel
|1.519.900 TL
|1.409.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Easy
|Otomatik
|Dizel
|1.709.900 TL
|1.659.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Urban
|Manuel
|Dizel
|1.579.900 TL
|1.479.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.759.900 TL
|1.709.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP GSR
|Lounge
|Manuel
|Dizel
|1.639.900 TL
|1.539.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|1.869.900 TL
|1.769.900 TL
Egea Cross 2026 model yılı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)
|Motor
|Donanım
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Street
|Otomatik
|Dizel
|1.744.900 TL
|1.694.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|1.784.900 TL
|1.734.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|1.879.900 TL
|1.851.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+
|Limited
|Otomatik
|Dizel
|1.989.900 TL
|1.969.900 TL
Grande Panda 2026 model yılı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Model Yılı
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima
|Otomatik
|Elektrikli
|2026
|1.584.900 TL
|1.514.900 TL
|1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon
|Otomatik
|Hibrit
|2025 MY
|1.669.900 TL
|1.569.900 TL
|1.2 MHEV 110 HP eDCT La Prima
|Otomatik
|Hibrit
|2025 MY
|1.789.900 TL
|1.689.900 TL
Topalino 2026 model yılı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|Standart
|Otomatik
|Elektrikli
|669.900 TL
|579.900 TL
|Plus
|Otomatik
|Elektrikli
|714.900 TL
|624.900 TL
Fiat 600 2025 model yılı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Fiyat
|BEV La Prima 54 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|1.969.900 TL
Fiat 500e 2025 model yılı güncel fiyat listesi (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)
|Versiyon
|Şanzıman
|Yakıt
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|3+1 La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2.063.900 TL
|1.939.900 TL
|Cabrio La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2.119.900 TL
|1.989.900 TL
|Giorgio Armani HB 87 kW / 118 HP – 42 kWh
|Otomatik
|Elektrikli
|2.219.900 TL
|2.089.900 TL
Bizi Takip Edin
YORUMLAR