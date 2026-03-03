Türkiye Gazetesi
Seat, mart ayı fiyat listesini güncelledi
Seat 2026 yılı Mart fiyatlarını güncelledi. Peki Seat İbiza, Arona, Ateca ve Leon modellerine mart ayında zam geldi mi? Seat modellerinin fiyat farkı ne kadar oldu? İşte model model Seat Mart 2026 fiyat listesi...
Seat, mart ayı fiyat listesini açıkladı. İspanyol firma tüm modellerinde fiyatlarını sabit tuttu. Sadece 2026 model yılına geçen Arona’da fiyat artışı yaşandı.
Markanın sevilen modellerinden biri olan Leon’a ocak ayında uygulanan 500 bin TL’nin üzerindeki indirim kampanyası bitince şubat ayında fiyatı artmıştı.
IBIZA VE LEON 2025 MODEL YILI İLE SATIŞTA
Seat markasının satışta olan modellerinden Ateca ve Arona 2026 model yılıyla satılırken, Ibiza ve Leon 2025 model yılı ile satışa sunuluyor.
SEAT GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Peki Seat modellerinin 2026 yılı Mart fiyatları ne oldu? İşte İbiza, Leon, Arona ve Atreca modellerinin son güncel fiyatları…
|Model
|Motor
|Güç
|Donanım
|Yakıt Türü
|Şanzıman
|Model Yılı
|Fiyat (TL)
|Ibiza
|1.0 EcoTSI
|115 HP
|Style
|Benzinli
|Otomatik
|2025
|1.647.000
|Ibiza
|1.0 EcoTSI
|115 HP
|FR
|Benzinli
|Otomatik
|2025
|1.771.000
|Leon
|1.5 eHybrid
|204 PS
|FR
|Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV)
|DSG
|2025
|2.930.000
|Yeni Arona
|1.0 TSI
|116 PS
|Style Plus
|Benzinli
|DSG
|2026
|1.876.000
|Arona
|1.0 EcoTSI
|115 PS
|Style
|Benzinli
|DSG
|2026
|1.740.000
|Arona
|1.0 EcoTSI
|115 PS
|FR
|Benzinli
|DSG
|2026
|1.853.000
|Ateca
|1.5 EcoTSI ACT
|150 PS
|Style Plus
|Benzinli
|DSG
|2026
|2.379.000
Bizi Takip Edin
YORUMLAR