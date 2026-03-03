Seat 2026 yılı Mart fiyatlarını güncelledi. Peki Seat İbiza, Arona, Ateca ve Leon modellerine mart ayında zam geldi mi? Seat modellerinin fiyat farkı ne kadar oldu? İşte model model Seat Mart 2026 fiyat listesi...

Seat, mart ayı fiyat listesini açıkladı. İspanyol firma tüm modellerinde fiyatlarını sabit tuttu. Sadece 2026 model yılına geçen Arona’da fiyat artışı yaşandı.

Markanın sevilen modellerinden biri olan Leon’a ocak ayında uygulanan 500 bin TL’nin üzerindeki indirim kampanyası bitince şubat ayında fiyatı artmıştı.

IBIZA VE LEON 2025 MODEL YILI İLE SATIŞTA

Seat markasının satışta olan modellerinden Ateca ve Arona 2026 model yılıyla satılırken, Ibiza ve Leon 2025 model yılı ile satışa sunuluyor.

SEAT GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Peki Seat modellerinin 2026 yılı Mart fiyatları ne oldu? İşte İbiza, Leon, Arona ve Atreca modellerinin son güncel fiyatları…

Model Motor Güç Donanım Yakıt Türü Şanzıman Model Yılı Fiyat (TL) Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP Style Benzinli Otomatik 2025 1.647.000 Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP FR Benzinli Otomatik 2025 1.771.000 Leon 1.5 eHybrid 204 PS FR Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) DSG 2025 2.930.000 Yeni Arona 1.0 TSI 116 PS Style Plus Benzinli DSG 2026 1.876.000 Arona 1.0 EcoTSI 115 PS Style Benzinli DSG 2026 1.740.000 Arona 1.0 EcoTSI 115 PS FR Benzinli DSG 2026 1.853.000 Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS Style Plus Benzinli DSG 2026 2.379.000

