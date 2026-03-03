TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak merak edilirken milyonların yakından takip ettiği şubat ayı enflasyon verisi için takvim netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün kamuoyuyla paylaştı. Şubat ayı enflasyon beklentileri ve sonuçlar da netlik kazanmış oldu.

TÜİK enflasyon verileri bugün açıklandı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84 olarak gerçekleşirken, yıllık oran yüzde 30,65 seviyesine ulaşmıştı. Şubat verisiyle birlikte yıllık enflasyonun yönü yeniden şekillendi. İşte, Şubat ayı enflasyon beklentileri ve sonuçlar...

Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları TÜİK tarafından duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıkladı.

Şubat 2026'da enflasyon aylık yüzde 2.96 olarak belirlendi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31.53 olarak duyuruldu.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 33 ekonomist, şubat ayında TÜFE'nin aylık bazda ortalama yüzde 2,87 artacağını öngördü. Tahminler yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.

Beklenti doğrultusunda Ocak'ta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun Şubat'ta yaklaşık yüzde 31,42 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini ise şubat itibarıyla ortalama yüzde 24,16 oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Şubat ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'nde gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 48,81 seviyesinde sabit kaldı.

