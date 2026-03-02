ABD'li yatırım bankası İran savaşının ardından Türkiye ekonomisi ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. Dev banka artan petrol fiyatları nedeniyle 2026 sonu enflasyon ve faiz tahminini güncelledi. İşte detaylar...

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatması ve İran'ın da karşılık vermesi piyasaları da etkiledi. İran'ın dünya petrol ticaretinin 3'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapaması petrol fiyatlarını uçurdu. Brent petrol yeni haftada 82 doları görerek son 14 ayın zirvesine çıktıktan sonra 79 dolar seviyesinde dengelendi. Savaşın Türkiye ekonomisine yansımaları merak edilirken, ABD'li yatırım bankası JP Morgan'dan dikkat çeken bir rapor geldi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Dev banka petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Türkiye için enflasyon tahminini güncelledi. JP Morgan 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 24'ten yüzde 25'e yükseltti.

Savaşın Türkiye ekonomisine yansıması! ABDli banka, enflasyon ve faiz tahminini yükseltti

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ

Banka, son yaşanan gelişmelerin ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ara vermesini bekliyor. JP Morgan, 12 Mart'taki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklemediğini belirtti. Bankanın 2026 sonu faiz tahmini ise yüzde 30'da yüzde 31'e çıktı.

FAİZ VE ENFLASYONDA SON DURUM

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 artmıştı. Böylece yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak gerçekleşmişti. TÜİK, 2026'nın ikinci enflasyon verisini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

Merkez Bankası ise yılın ilk faiz kararını 22 Ocak tarihinde açıklamıştı. Ocak ayında 100 baz puanlık indirim yapan Merkez, faizi yüzde 37'ye çekmişti. Böylece son 5 toplantıdaki faiz indirimi 900 baz puana ulaştı.

