TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle haftaya sert düşüşle başladı. Geçen hafta 13.717 puandan kapanış yapan BİST 100 endeksi, ilk işlemlerde %-5,32 kayıpla 12.987 puana geriledi.

Bu arada jeopolitik risklerin doğrudan etkilediği savunma sanayi ve havacılık sektör hisselerindeki hareketlilik dikkat çekiyor.

BORSADA DÜZELTME

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede, borsada 14.532 seviyesinden başlayan düzeltme eğiliminin devam ettiği belirtilerek, “Piyasa dinamiğini etkileyebilecek iki önemli faktör olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan ilki şubat ayı enflasyon verileri… Diğeri ise jeopolitik alanda yaşanan tansiyonun nasıl seyredeceği olacak” denildi.

KRİTİK SEVİYELER

Analizde, “Teknik seviyelere baktığımızda son dönemde yaşanan gerilemeyi makul bir düzeltme hareketi olarak görüyor ve destek bulabileceği ilk önemli seviye olarak 13.300/13.400 aralığını takip ediyoruz. Bu destek bölgesinin altındaki kalıcı fiyatlamalarda, mevcut düzeltmenin 13.200-12.800 bandına doğru derinleşme ihtimali ajandaya girebilir” denildi.

ASELSAN VE THY…

Bu arada ilk işlemlerde hisse bazlı hareketler de öne çıkıyor. Savunma sanayiinin lokomotif hissesi Aselsan’ın %0,62 primle, başlangıçta borsadaki düşüşten pozitif ayrıştığı görülüyor.

Türk Hava Yolları ise sefer iptalleri, seyahat kısıtlamaları ve petrol fiyatındaki yükselişten olumsuz etkilenerek -8,13 kayıpla güne başlıyor.

MODEL PORTFÖY KARARI

Öte yandan Gedik Yatırım, Türk Hava Yolları’nı model portföyden çıkarma kararı aldı. Yapılan açıklamada, “Artan jeopolitik gerilimler nedeniyle petrol fiyatlarında oluşan yükseliş doğrultusunda Türk Hava Yolları’nı model portföyümüzden çıkarıyoruz” denilerek, uzun vadeli olumlu görüşün korunduğu, artan emtia fiyat oynaklığına bağlı riskleri sınırlamak amacıyla bu kararın alındığı ifade edildi.

AÇIĞA SATIŞ TEDBİRİ

Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verdi. Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da söz konusu yasak kapsamına alındı.

“ROBOTLARA” KISITLAMA

Borsa İstanbul da pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü. Böylece gerçek arz-talep dinamiklerinin daha sağlıklı öne çıkabileceği ve algoritmik (robotik) sistemlerin de suni volatilite oluşturmasının öne geçilmesinin sağlanacağı belirtiliyor.

